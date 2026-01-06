Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Moraes nega transferência de Bolsonaro para hospital após queda em cela

Ministro do STF exige laudo médico detalhado e indicação formal de exames; decisão ressalta que atendimento inicial na PF não apontou urgência.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:27

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Vinícius Schmidt/Metrópoles

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta terça-feira (6) o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para transferência imediata a uma unidade hospitalar. A solicitação foi feita após o ex-presidente sofrer uma queda durante a madrugada em sua cela na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão.

Os advogados de Bolsonaro alegaram "necessidade urgente" de remoção para a realização de exames clínicos e de imagem, visando evitar o agravamento do quadro de saúde e preservar a integridade física do custodiado. Contudo, Moraes fundamentou sua negativa em informações prestadas pela própria Polícia Federal, que indicaram que o atendimento inicial realizado no local não detectou riscos que justificassem uma remoção emergencial.

Bolsonaro toma queda em cela

Michelle Bolsonaro narrou em post por Reprodução
Jair e Flávio Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por Hugo Barreto/Metrópoles
Jair Bolsonaro está preso em Brasília por Fábio Vieira/Metrópoles
Jair Bolsonaro por Vinícius Schmidt/Metrópoles
Bolsonaro foi levado para hospital por Luis Nova/Especial Metrópoles @LuisGustavoNova
1 de 6
Michelle Bolsonaro narrou em post por Reprodução

Na decisão, o ministro ressaltou que a defesa tem o direito de solicitar exames complementares, mas impôs condições estritas para isso ocorrer fora das dependências da Polícia Federal, dentre elas estariam: laudo medico da PF imediato após a queda, a defesa também precisa detalhar formalmente quais procedimentos considera necessários e o STF irá analisar a viabilidade dos exames dentro ou fora da penitenciaria.

A nova solicitação médica ocorre apenas cinco dias após Bolsonaro retornar à cela da PF, em 1º de janeiro. Na última semana de 2025, o ex-presidente passou por três procedimentos cirúrgicos para tratar de hérnias e crises persistentes de soluço. Na ocasião, Moraes já havia negado pedidos de conversão da pena em prisão domiciliar humanitária, afirmando que a estrutura médica da Polícia Federal — que conta com plantão 24 horas — é suficiente para as prescrições pós-operatórias.

"Diferentemente do alegado pela defesa, não houve agravamento da situação de saúde, mas quadro clínico de melhora dos desconfortos após as cirurgias eletivas", afirmou o ministro em decisão anterior, mantendo o regime fechado.

A defesa de Bolsonaro deve protocolar as especificações dos exames nas próximas horas. Caso a necessidade de deslocamento seja comprovada por laudo técnico e aceita pelo ministro, a transferência deverá ocorrer sob forte escolta da Polícia Penal, seguindo os protocolos de segurança já aplicados em internações anteriores no Hospital DF Star.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Michelle diz que Bolsonaro retornará para hospital após 'traumatismo leve'

Bolsonaro cai e bate a cabeça em móvel dentro de cela, diz Michelle

Moraes pediu prisão de Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, após e-mail de militar da FAB

Polícia Federal determina que Eduardo Bolsonaro retorne para o cargo de escrivão

PF prende Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, após ordem de Moraes

Tags:

Jair Bolsonaro Prisão Alexandre de Moraes Stf Saúde

Mais recentes

Imagem - Jovem é preso em Campo Largo após matar a mãe e irmão de 10 anos por ciúmes

Jovem é preso em Campo Largo após matar a mãe e irmão de 10 anos por ciúmes
Imagem - Aluno morre após ser perseguido e esfaqueado dentro de academia; veja vídeo

Aluno morre após ser perseguido e esfaqueado dentro de academia; veja vídeo
Imagem - Força-tarefa intensifica buscas por empresário no Litoral Norte; Quem é Jhon Pool Pacheco?

Força-tarefa intensifica buscas por empresário no Litoral Norte; Quem é Jhon Pool Pacheco?

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quais bairros têm os imóveis mais caros de Salvador
01

Saiba quais bairros têm os imóveis mais caros de Salvador

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
02

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
03

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus
04

Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus