Michelle diz que Bolsonaro retornará para hospital após 'traumatismo leve'

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 14:25
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília (DF), sofreu um “traumatismo leve” devido a uma queda onde teria batido a cabeça. Nas redes sociais, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro informou que Bolsonaro iria ao hospital DF Star nesta terça-feira (6/1) para exames. Em princípio, a Polícia Federal (PF) negou, em nota, a gravidade do quadro e descartou a necessidade de encaminhamento hospitalar.
“O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu atendimento médico após relatar à equipe de plantão que havia sofrido uma queda durante a madrugada. O médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação”, ressaltou a PF.
Bolsonaro toma queda em cela
