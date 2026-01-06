Acesse sua conta
Michelle diz que Bolsonaro retornará para hospital após 'traumatismo leve'

Ex-presidente teve traumatismo cranioencefálico leve, segundo o médico

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 14:25

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão Crédito: Hugo Barreto/Metrópoles

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília (DF), sofreu um “traumatismo leve” devido a uma queda onde teria batido a cabeça. Nas redes sociais, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro informou que Bolsonaro iria ao hospital DF Star nesta terça-feira (6/1) para exames. Em princípio, a Polícia Federal (PF) negou, em nota, a gravidade do quadro e descartou a necessidade de encaminhamento hospitalar.

“O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu atendimento médico após relatar à equipe de plantão que havia sofrido uma queda durante a madrugada. O médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação”, ressaltou a PF.

Bolsonaro toma queda em cela

Michelle Bolsonaro narrou em post por Reprodução
Jair e Flávio Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por Hugo Barreto/Metrópoles
Jair Bolsonaro está preso em Brasília por Fábio Vieira/Metrópoles
Jair Bolsonaro por Vinícius Schmidt/Metrópoles
Bolsonaro foi levado para hospital por Luis Nova/Especial Metrópoles @LuisGustavoNova
1 de 6
Michelle Bolsonaro narrou em post por Reprodução

LEIA MAIS 

Bolsonaro cai e bate a cabeça em móvel dentro de cela, diz Michelle

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Moraes pediu prisão de Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, após e-mail de militar da FAB

Polícia Federal determina que Eduardo Bolsonaro retorne para o cargo de escrivão

PF prende Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, após ordem de Moraes

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal Correio

