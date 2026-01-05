AGRESSÃO DOMESTICA

Mulher presa por agredir companheira é encontrada morta em sua cela

Corpo foi localizado por agentes durante inspeção de rotina na unidade policial; Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e aguarda laudo do DPT.

Nauan Sacramento

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 12:14

Suspeita de agredir companheira é encontrada morta Crédito: Redes Sociais

Geovana Antonela Meireles Tavares, de 24 anos, foi encontrada morta dentro de uma cela na Delegacia Central de Flagrantes de Porto Velho–RO, em Rondônia, no último sábado (03). Ela havia sido detida sob suspeita de agredir a própria companheira. O caso foi confirmado pela Polícia Civil e está sob investigação.

De acordo com informações preliminares, a suspeita foi conduzida à delegacia após uma denúncia de violência doméstica. Após os procedimentos de autuação, ela foi custodiada em uma cela provisória enquanto aguardava a transferência para o sistema prisional ou a audiência de custódia.

Policiais alegaram ouvir barulhos vindo da cela e, ao verificarem, encontraram a detenta desacordada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte.