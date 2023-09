São Paulo registra maior temperatura do ano neste domingo (24)

Com 36,5°C, a cidade de São Paulo teve o dia mais quente do ano e o quinto da sua história neste domingo (24), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



A temperatura recorde foi registrada às 15h, no Mirante de Santana, na Zona Norte da capital paulista, pelo termômetro utilizado pelo Inmet desde a década de 40. A temperatura ainda pode sofrer alguma alteração ao longo do dia e a marca oficial vai ser divulgada na segunda-feira (25).