Seu filho usa Discord? Livro recomendado por Felipe Neto alerta sobre perigos do mundo digital

“Fiz o livro como um manual de sobrevivência para outros pais", diz Paulo Zsa Zsa, autor anônimo da obra

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 15:23

Felipe Neto recomendou obra em série de vídeos
Felipe Neto recomendou obra em série de vídeos Crédito: Divulgação

Publicado por um autor anônimo, sob o pseudônimo de Paulo Zsa Zsa e baseado em uma história real, o livro “Aconteceu com Minha Filha” expõe o impacto devastador do submundo digital na vida de uma adolescente e de sua família.

A obra foi assinada sob um pseudônimo para preservar a identidade da família. Lançado em maio, o livro já alcança quase 10 mil exemplares vendidos. “Fiz o livro como um manual de sobrevivência para outros pais. Temos de passar esse alerta adiante para que outras famílias não sofram o que sofremos”, alerta Zsa Zsa.

A obra é recomendada pelo influenciador Felipe Neto em uma série de vídeos, onde ele alerta para uma “epidemia mundial de crimes online”.“Quero recomendar esse livro para todos os jovens e, principalmente, pais e mães, que não fazem ideia do submundo da internet em que seus filhos podem estar caindo. É uma história real de uma menina que entrou no mundo do Discord e quase perdeu a vida”, afirma.

Com a recente mobilização do influenciador, o título voltou a subir nas listas e deve ganhar uma nova tiragem com mais de 5 mil exemplares reimpressos pela editora Geração. A entrada de Felipe na campanha recolocou a obra entre os 100 livros mais vendidos do país.

“Se você é pai, mãe, tio, enteado, irmão, padrinho... você tem de ler esse livro. É quase uma obrigação. Ele mostra perigos para a infância e a adolescência dentro de dispositivos que talvez você nem saiba que existem”, conclui o influenciador. O livro está com quase 40% de desconto na Amazon.

