'MINHA DOSE DE CURA'

Preta Gil chora ao participar do Carnaval de Salvador: 'Sonhei e lutei para estar aqui'

Cantora, que está em tratamento contra câncer, passou quase dois meses internada

"Minha irmã @ivetesangalo, você me inspira a ser uma pessoa melhor, chorei ao te ver e ouvir suas palavras, só nós sabemos a luta que foi chegar aqui hoje, te amo pra sempre! @anitta você sacudiu a avenida, também te amo, sou sua fã eterna!", completou Preta, que também publicou uma foto interagindo com os fãs .>

"Você é uma mulher extraordinária. Que sorte a sua família ter uma Preta Gil para chamar de sua. Minha irmã, você não tem ideia da alegria que é para mim entrar nesse carnaval e dar de cara com você aproveitando a sua vida porque você merece viver", disse Ivete Sangalo, que parou o trio em frente ao camarote para falar com a amiga.>

Da varanda do Expresso 2222, Preta também foi ovacionada pelo público baiano. Diagnosticada com câncer no intestino em 2023, a cantora passou por uma cirurgia de 21 horas em dezembro e ficou quase dois meses internada. No último dia 11 de fevereiro, ela recebeu alta hospitalar e voltou para casa.>