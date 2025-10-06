COLUNA BRUNO WENDEL

Bahia: a “Tropa do CV” e a ameaça, a transfobia da Uneb e a extorsão do tráfico

Bruno Wendel

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 05:00

Mais tensão no Recôncavo

Quando a gente acha que está ruim, pode ficar pior no Recôncavo Baiano. Após um suposto comunicado do Bonde do Maluco (BDM) proibindo moradores de circularem entre duas cidades vizinhas, na terça (30/09), causando “toque de recolher” e suspensão das aulas na universidade, agora, outro comunicado, diz que o Comando Vermelho (CV) vai tomar Cachoeira e Muritiba, ambas ainda sob o controle do BDM.

“Estamos guerreando para trazer a paz e para retirar esses opressores”. O texto que circula nas redes sociais é assinado pelas tropas do Javali, Mago e Urso, que formam a “Tropa do CV”, que já conquistaram São Félix.

Tudo isso a poucos dias da 13ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira, que será entre os dias 23 e 26 deste mês.

Comando Vermelho diz que vai tomar Cachoeira e Muritba

BDM proíbe a circulação de moradores entre cidades

Transfobia na Uneb: estudante será indenizada

O governo do estado foi condenado pela justiça a pagar R$ 10 mil de indenização por transfobia (discriminação e hostilidade destinada a pessoas transgêneros) a uma estudante da Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Apesar de ter retificado judicialmente seu nome e gênero, a universidade manteve seu nome de registro anterior nos cadastros de um programa de assistência estudantil.

“Afirma que a omissão do ente público, mesmo após diversas solicitações administrativas, causou-lhe severos constrangimentos e humilhações, além de ter resultado no atraso do recebimento de seu auxílio estudantil, agravando sua já delicada situação de vulnerabilidade socioeconômica”, diz a juíza Regianne Yukie Tiba Xavier, da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na terça (30/09).

“A sentença que conquistamos neste processo é um marco para a garantia da dignidade e dos direitos fundamentais das pessoas trans. Mais do que uma vitória individual, ela representa um precedente que reafirma que a transfobia institucional não pode ser tolerada e que o Estado deve assegurar o reconhecimento pleno da identidade de gênero em seus sistemas e espaços oficiais”, diz o advogado da vítima Ives Bittencourt Menezes, especialista em Direito humanista e antidiscriminatório. A decisão cabe recurso.

Uneb só deve retornar às

Transfobia: Uneb terá de indenizar estudante

R$ 40 mil por mês

O controle do serviço de internet por organizações criminosas é uma preocupação crescente no país.

Facções expulsam pequenos provedores e exploram o serviço ou passam a extorquir essas empresas – em ambas as situações, um negócio bastante lucrativo.

Em Salvador, uma empresa paga R$ 40 mil por mês ao Comando Vermelho (CV), segundo fontes da Polícia Civil, para operar no Complexo do Nordeste de Amaralina, base da operação da facção na capital.

Facções expulsam provedores e dominam serviço em comunidades: 'Internet virou a nova boca de fumo'