Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia: a “Tropa do CV” e a ameaça, a transfobia da Uneb e a extorsão do tráfico

Confira a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 05:00

Mais tensão no Recôncavo

Quando a gente acha que está ruim, pode ficar pior no Recôncavo Baiano. Após um suposto comunicado do Bonde do Maluco (BDM) proibindo moradores de circularem entre duas cidades vizinhas, na terça (30/09), causando “toque de recolher” e suspensão das aulas na universidade, agora, outro comunicado, diz que o Comando Vermelho (CV) vai tomar Cachoeira e Muritiba, ambas ainda sob o controle do BDM.

“Estamos guerreando para trazer a paz e para retirar esses opressores”. O texto que circula nas redes sociais é assinado pelas tropas do Javali, Mago e Urso, que formam a “Tropa do CV”, que já conquistaram São Félix. 

Tudo isso a poucos dias da 13ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira, que será entre os dias 23 e 26 deste mês. 

Comando Vermelho diz que vai tomar Cachoeira e Muritiba
Comando Vermelho diz que vai tomar Cachoeira e Muritba Crédito: Reprodução

BDM proíbe a circulação de moradores entre cidades

Comando Vermelho diz que vai tomar Cachoeira e Muritba por Reprodução
Suposto comunicado do BDM proíbe moradores de cricular entre cidades por Reprodução
Cachoeira completa 187 anos no dia 13 de março por Marina Sila/Arquivo CORREIO
2) São Félix por Reprodução Iphan
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução / Marina Silva
TCP chega à Bahia pelo Recôncavo e faz parceira com o BDM por Marina Silva/CORREIO
Thiago da Silva era conhecido como Scoob ou Cebola' por Reprodução
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara, Roceirinho estava perto de ir para o semiaberto, mas teve preventiva decretada por SSPBA
Alan Santos, o Junior Pial, é o 'número 2' da Katiara por SSPBA
Polícia encontra acampamento da Katiara em Valéria por Divulgação
Sigla da Katiara em muro em Cajazeiras XI por Arisson Marinho/CORREIO
Roceirinho fez fortura com o tráfico na Bahia por SSPBA
Roceirinho quando preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Roceirinho quando preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Roceirinho quando preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Roceirinho é preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Líder da Katiara, Roceirinho estava perto de ir para o semiaberto, mas teve preventiva decretada por SSPBA
Cápsula de bala após confronto entre facções por Arisson Marinho/CORREIO
Cartuchos de balas espalhados nas ruas após confronto de facções rivais por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
"Bibi Perigosa" liderava o CV em Santo Amaro da Purificação por Divulgação
1 de 34
Comando Vermelho diz que vai tomar Cachoeira e Muritba por Reprodução

 Transfobia na Uneb: estudante será indenizada

O governo do estado foi condenado pela justiça a pagar R$ 10 mil de indenização por transfobia (discriminação e hostilidade destinada a pessoas transgêneros) a uma estudante da Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Apesar de ter retificado judicialmente seu nome e gênero, a universidade manteve seu nome de registro anterior nos cadastros de um programa de assistência estudantil.

“Afirma que a omissão do ente público, mesmo após diversas solicitações administrativas, causou-lhe severos constrangimentos e humilhações, além de ter resultado no atraso do recebimento de seu auxílio estudantil, agravando sua já delicada situação de vulnerabilidade socioeconômica”, diz a juíza Regianne Yukie Tiba Xavier, da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na terça (30/09). 

“A sentença que conquistamos neste processo é um marco para a garantia da dignidade e dos direitos fundamentais das pessoas trans. Mais do que uma vitória individual, ela representa um precedente que reafirma que a transfobia institucional não pode ser tolerada e que o Estado deve assegurar o reconhecimento pleno da identidade de gênero em seus sistemas e espaços oficiais”, diz o advogado da vítima Ives Bittencourt Menezes, especialista em Direito humanista e antidiscriminatório.  A decisão cabe recurso.

Uneb só deve retornar às
Uneb só deve retornar às Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Transfobia: Uneb terá de indenizar estudante

Uneb só deve retornar às por Wendel de Novais/CORREIO
Fundo da Uneb faz divisa com a Engomadeira por Reprodução
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) por Divulgação
Uneb por Daniela Rodrigues/ GOVBA
Uneb ampliou formas de ingresso na instituição por Divulgação
Uneb por Divulgação
Vítima gravou momento em que sofre transfobia por Reprodução
Ativistas dos direitos humanos participam de uma vigília em Bangalore, como parte do dia de Internacional dos Trangênero, em memória daqueles que morreram vítimas da transfobia. por MANJUNATH KIRAN / AFP
Ives Bittencourt é presidente da Comissão Permanente de Diversidade Sexual e Gênero da OAB/BA por Arquivo Pessoal
Ives se dedica a defender pessoas da comunidade por Arquivo pessoal
Elevador Lacerda iluminado com as cores do movimento LGBTQIA+ por Arquivo Me Salte
22ª Parada LGBT da Bahia por Reprodução/Clécio Mendes
22ª Parada LGBT da Bahia por Reprodução/Clécio Mendes
22ª Parada LGBT da Bahia por Reprodução/Clécio Mendes
[Edicase]O Uruguai é considerado o país mais seguro aos LGBTQIAPN+ na América Latina (Imagem: iunewind | Shutterstock) por Imagem: iunewind | Shutterstock
[Edicase]O Canadá teve o casamento LGBTQI+ legalizado muito antes do Brasil (Imagem: Lizroi | Shutterstock) por Imagem: Lizroi | Shutterstock
[Edicase]Os direitos da comunidade LGBTQIAPN+ são assegurados em certos países (Imagem: Tanya May | Shutterstock) por Imagem: Tanya May | Shutterstock
A Villa Encantada possui uma bandeira LGBTQIA+ hasteada por Divulgação
Comunidade LGBT sofre ao voltar para casa na madrugada por Divulgação
OAB-BA emite alerta à comunidade LGBTQIAPN+ por Divulgação
Comunidade LGBTQIAP+ vira alvo de criminosos nas madrugadas de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Bandeira LGBTQIA+ por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Semana LGBTQIA+ em SALVADOR por Roberto Abreu/Correio
Casamento LGBTQIA+ por Reprodução / Alô Alô Bahia
COMUNIDADE LGBTQIA+ por Divulgação Agência LK
[Edicase]O Dia do Orgulho LGBTQIAPN+ destaca a importância da pluralidade na sociedade e no trabalho (Imagem: Mongkolchon Akesin | Shutterstock) por
28ª Parada do Orgulho LGBT+, com o tema Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo! Vote Consciente por Direitos da População LGBT+, na Avenida Paulista por Rovena Rosa/Agencia Brasil
Bandeira LGBTQIA+ por Fernando Frazão/Agência Brasil
LGBT por © Fernando Frazão/Agência Brasil
Observatório da discriminação racial, LGBT e violência contra a mulher de Salvador no Carnaval por Bruno Concha/Secom PMS
2ª Edição da Parada LGBTQIA+ da Lapa, no Rio por Fernando Frazão/Agência Brasil
2ª Edição da Parada LGBTQIA+ da Lapa, no Rio por Fernando Frazão/Agência Brasil
Bênção não litúrgica para casais LGBTs não se assemelha ao matrimônio católico, explicam padres por Shutterstock
Ambulatório Municipal Especializado em saúde LGBT+ por Bruno Concha/Secom PMS
Selo da diversidade LGBT+ por Lucas Moura/Secom PMS
Pedido de vista adia votação de PL sobre população LGBT encarcerada por Marcos Oliveira/Agência Senado
1° Encontro Nacional dos Centros de Cidadania para Pessoas LGBTQIA+ por Rio Sem LGBTIfobia
Casamento LGBT está sob ataque no Brasil por Tânia Rego/Agência Brasil
Casamento LGBTQIA+ no Brasil por Agência Brasil
Parada LGBTQIA+ acontece no Campo Grande por Roberto Abreu/Arquivo CORREIO
Desfile LGBT no dia do trabalho em São Peterburgo, União Soviética. por OLGA MALTSEVA/AFP
Imagem aérea da Parada LGBTQIA+ em 2002 por Foto: Arquivo CORREIO
1 de 42
Uneb só deve retornar às por Wendel de Novais/CORREIO

R$ 40 mil por mês

O controle do serviço de internet por organizações criminosas é uma preocupação crescente no país.

Facções expulsam pequenos provedores e exploram o serviço ou passam a extorquir essas empresas – em ambas as situações, um negócio bastante lucrativo.

Em Salvador, uma empresa paga R$ 40 mil por mês ao Comando Vermelho (CV), segundo fontes da Polícia Civil, para operar no Complexo do Nordeste de Amaralina, base da operação da facção na capital.   

Facções expulsam provedores e dominam serviço em comunidades: 'Internet virou a nova boca de fumo'
Facções expulsam provedores e dominam serviço em comunidades: 'Internet virou a nova boca de fumo' Crédito: Reprodução/TV Globo

Provedor de internet paga R$ 40 mil por mês à facção

Facções expulsam provedores e dominam serviço em comunidades: 'Internet virou a nova boca de fumo' por Reprodução/TV Globo
Ataque de facção leva provedor de internet a encerrar atividades: 'Devastaram tudo o que construímos' por Reprodução
Tiros acertaram provedores e fiação de internet por Acervo pessoal
'Urso' puniu com morte a decisão de 'Diaba' de sair do CV por Redes sociais
'Urso' puniu com morte a decisão de 'Diaba' de sair do CV por Redes sociais
'Urso' puniu com morte a decisão de 'Diaba' de sair do CV por Reprodução
'Urso' puniu com morte a decisão de 'Diaba' de sair do CV por Redes sociais
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Serviços essenciais estão suspensos no Complexo do Nordeste de Amaralina após operação da polícia por Arisson Marinho/CORREIO
Arma austríaca foi apreendida com suspeito no Nordeste de Amaralina por Divulgação/SSP
Suposto crime de importunação sexual teria acontecido na escola Dom Pedro I, no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Ação da Limpurb no Nordeste de Amaralina. por Arisson Marinho/CORREIO
Rua do Nordeste de Amaralina leva nome da santa por Paula Fróes
Tiros acertaram provedores e fiação de internet por Acervo pessoal
1 de 20
Facções expulsam provedores e dominam serviço em comunidades: 'Internet virou a nova boca de fumo' por Reprodução/TV Globo

A SEMANA 

De gestos a marcas: saiba quais os símbolos que podem matar na Bahia

‘É pra fechar tudo’: quem está por trás do ‘toque de recolher’ em São Marcos?

Idoso é morto a facadas na frente da própria casa na Bahia

Indígena é baleado na cabeça após invasão de homens armados em aldeia na Bahia

Quem eram as amigas encontradas mortas em Simões Filho

Mais recentes

Imagem - Carro mais vendido na China chegará ao Brasil em novembro; veja qual é

Carro mais vendido na China chegará ao Brasil em novembro; veja qual é
Imagem - Pergunte pro ChatGPT

Pergunte pro ChatGPT
Imagem - Quando Feira de Santana 'pirateou' uma lagoa e transformou na praia da cidade

Quando Feira de Santana 'pirateou' uma lagoa e transformou na praia da cidade

MAIS LIDAS

Imagem - Rebeca Andrade revela nova profissão e surpreende ao contar planos fora da ginástica
01

Rebeca Andrade revela nova profissão e surpreende ao contar planos fora da ginástica

Imagem - Prédios com teleférico, píer e nomes de empresários: os 10 edifícios mais luxuosos de Salvador, onde morar custa R$ 10 mi
02

Prédios com teleférico, píer e nomes de empresários: os 10 edifícios mais luxuosos de Salvador, onde morar custa R$ 10 mi

Imagem - 'Não é o que eu quero para o meu filho', diz caminhoneiro baiano, sobre a profissão
03

'Não é o que eu quero para o meu filho', diz caminhoneiro baiano, sobre a profissão

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 419 vagas e salários de até R$ 4,7 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 419 vagas e salários de até R$ 4,7 mil