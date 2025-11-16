EX-CALCINHA PRETA

Silvânia Aquino se junta a Berg Rabelo em nova banda da empresa de Wesley Safadão

Informação foi confirmada no sábado (15), durante a participação da cantora no show de Taty Girl

Monique Lobo

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 18:15

Silvânia Aquino e Berg Rabelo Crédito: Reprodução

Após anunciar a sua saída da banda Calcinha Preta, a cantora Silvânia Aquino já tem um novo projeto. Ela confirmou, na noite de sábado (15), que vai iniciar uma nova banda ao lado de outro ex-Calcinha Preta, Berg Rabelo.

Além disso, ela passa a ser agenciada pela empresa Camarote Shows, que pertence ao cantor Wesley Safadão.

A informação foi dada pela cantora Taty Girl durante um show em Fortaleza. Taty também é agenciada pela Camarote Shows e anunciou Silvânia no palco como a mais recente contratação da empresa.

"E tem mais, vem aí Silvânia Aquino e Berg Rabelo pra vocês. Aplausos para essa mulher que é uma das melhores cantoras do mundo”, elogiou Taty.

Juntas, as duas cantaram sucessos como ‘Sem explicação’ e ‘Manchete dos Jornais’.

Saída da Calcinha Preta

Silvânia anunciou a sua saída da tradicional banda de forró na última segunda-feira (10). Ela estava há 23 no grupo.

"Ao longo desses longos anos construí amizades, vivi momentos inesquecíveis e aprendi que a vida nos ensina de várias formas… Foram anos de história, amor, dedicação e música”, escreveu no comunicado publicado das redes sociais.

Logo depois do anúncio, Bell Oliver, outro cantor da Calcinha Preta, afirmou que não desistiria de manter ela no grupo. "Vamos ter uma reunião agora a tarde, mas não desistimos dela. Silvânia é Calcinha Preta. Com fé em Deus, tudo vai se resolver".

Também começaram a circular informações de que havia um desentendimento interno entre ela e a outra vocalista da banda, O’hara Ravick.