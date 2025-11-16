Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Silvânia Aquino se junta a Berg Rabelo em nova banda da empresa de Wesley Safadão

Informação foi confirmada no sábado (15), durante a participação da cantora no show de Taty Girl

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 18:15

Silvânia Aquino e Berg Rabelo
Silvânia Aquino e Berg Rabelo Crédito: Reprodução

Após anunciar a sua saída da banda Calcinha Preta, a cantora Silvânia Aquino já tem um novo projeto. Ela confirmou, na noite de sábado (15), que vai iniciar uma nova banda ao lado de outro ex-Calcinha Preta, Berg Rabelo.

Além disso, ela passa a ser agenciada pela empresa Camarote Shows, que pertence ao cantor Wesley Safadão.

Silvânia Aquino

Silvânia Aquino por Reprodução
Silvânia Aquino por Reprodução
Silvânia Aquino por Reprodução
Silvânia Aquino por Reprodução
Silvânia Aquino por Reprodução
Silvânia Aquino por Reprodução
Silvânia Aquino por Reprodução
Silvânia Aquino por Reprodução
Silvânia Aquino por Reprodução
Silvânia Aquino por Reprodução
Silvânia Aquino por Reprodução
Silvânia Aquino por Reprodução
Silvânia Aquino por Reprodução
Silvânia Aquino por Reprodução
Silvânia Aquino por Reprodução
Silvânia Aquino por Reprodução
1 de 16
Silvânia Aquino por Reprodução

A informação foi dada pela cantora Taty Girl durante um show em Fortaleza. Taty também é agenciada pela Camarote Shows e anunciou Silvânia no palco como a mais recente contratação da empresa.

"E tem mais, vem aí Silvânia Aquino e Berg Rabelo pra vocês. Aplausos para essa mulher que é uma das melhores cantoras do mundo”, elogiou Taty.

Juntas, as duas cantaram sucessos como ‘Sem explicação’ e ‘Manchete dos Jornais’.

Saída da Calcinha Preta

Silvânia anunciou a sua saída da tradicional banda de forró na última segunda-feira (10). Ela estava há 23 no grupo.

"Ao longo desses longos anos construí amizades, vivi momentos inesquecíveis e aprendi que a vida nos ensina de várias formas… Foram anos de história, amor, dedicação e música”, escreveu no comunicado publicado das redes sociais.

Logo depois do anúncio, Bell Oliver, outro cantor da Calcinha Preta, afirmou que não desistiria de manter ela no grupo. "Vamos ter uma reunião agora a tarde, mas não desistimos dela. Silvânia é Calcinha Preta. Com fé em Deus, tudo vai se resolver".

Também começaram a circular informações de que havia um desentendimento interno entre ela e a outra vocalista da banda, O’hara Ravick.

No sábado (15), Silvânia revelou, em uma transmissão nas redes sociais, que sua saída da banda não foi por vontade própria. "Não foi opção minha estar fora da banda Calcinha Preta, na qual eu tenho uma vida dedicada. Pretensão zero de sair. Mas aconteceu. Eu não saí da banda", falou.

Leia mais

Imagem - Silvânia Aquino afirma que saída da Calcinha Preta não foi decisão própria: “Pretensão zero de sair”

Silvânia Aquino afirma que saída da Calcinha Preta não foi decisão própria: “Pretensão zero de sair”

Imagem - Bell Oliver, da Calcinha Preta, se pronuncia sobre saída de Silvânia Aquino: ‘Não desistimos dela’

Bell Oliver, da Calcinha Preta, se pronuncia sobre saída de Silvânia Aquino: ‘Não desistimos dela’

Imagem - Silvânia Aquino deixa Calcinha Preta após briga com colega de banda, diz colunista

Silvânia Aquino deixa Calcinha Preta após briga com colega de banda, diz colunista

Tags:

Silvânia Aquino Banda Calcinha Preta Wesley Safadão

Mais recentes

Imagem - Vida de solteira: o tempo da autonomia

Vida de solteira: o tempo da autonomia
Imagem - Gato pode comer doce? Entenda os riscos do açúcar para o animal

Gato pode comer doce? Entenda os riscos do açúcar para o animal
Imagem - Festas, shows e teatro: veja o que fazer em Salvador neste fim de semana

Festas, shows e teatro: veja o que fazer em Salvador neste fim de semana

MAIS LIDAS

Imagem - Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18)
01

Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18)

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 2,6 mil por 20 horas semanais
02

Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 2,6 mil por 20 horas semanais

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (16 de novembro) é As Nuvens: cuidado com interpretações precipitadas e conversas tensas
03

Carta do Baralho Cigano deste domingo (16 de novembro) é As Nuvens: cuidado com interpretações precipitadas e conversas tensas

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (16 de novembro) inspira 2 signos: não deixe esse medo arrancar de você o seu grande amor
04

Anjo da Guarda deste domingo (16 de novembro) inspira 2 signos: não deixe esse medo arrancar de você o seu grande amor