Bell Oliver, da Calcinha Preta, se pronuncia sobre saída de Silvânia Aquino: ‘Não desistimos dela’

Felipe Sena
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 20:29
O cantor Bell Oliver, da banda Calcinha Preta, se pronunciou sobre a saída de Silvânia Aquino da banda de forró. Inclusive, afirmou que não desistiu da integrante.
Calcinha Preta
De acordo com o cantor, foi feita uma reunião na tarde desta quinta-feira (13) de acordo com o portal LeoDias. “Vamos ter uma reunião agora a tarde, mas não desistimos dela. Silvânia é Calcinha Preta. Com fé em Deus, tudo vai se resolver”, disse.
O comunicado de saída da banda aconteceu após uma suposta discussão entre os integrantes do grupo vir a público. A cantora surpreendeu o público com a notícia no início desta semana. A banda permanece com Daniel Diau, Bell Oliver e O’hara Ravick.
Silvania entrou para o grupo em 2000 e saiu 16 anos depois, para formar o Gigantes do Brasil, com Paulinha Abelha e Daniel Diau, ex-colegas da banda de forró eletrônica. Em 2017, o grupo deu lugar à dupla Silvânia & Paulinha. Já em 2018, elas retornaram ao Calcinha Preta.
Paulinha morreu em 2022 após contrair uma infecção no sistema nervoso e foi substituída por O’hara Ravick, com que a veterana teria se desentendido.