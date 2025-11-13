Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bell Oliver, da Calcinha Preta, se pronuncia sobre saída de Silvânia Aquino: ‘Não desistimos dela’

Suposta discussão e desentendimento teria motivado saída da cantora da banda

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 20:29

Silvânia Aquino e Bell Oliver
Silvânia Aquino e Bell Oliver Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Bell Oliver, da banda Calcinha Preta, se pronunciou sobre a saída de Silvânia Aquino da banda de forró. Inclusive, afirmou que não desistiu da integrante.

Calcinha Preta

Calcinha Preta grava terceira etapa do DVD 'Atemporal' com 15 mil pessoas por Divulgação
Calcinha Preta faz homenagem a Paulinha Abelha por Reprodução/Instagram
Silvânia Aquino, vocalista da banda de forró Calcinha Preta por Reprodução
Calcinha Preta por Reprodução/Instagram
Plateia do show de Calcinha Preta por Marina Silva/CORREIO
Formação da Calcinha PretRaied Neto, Silvania, Paulinha Abelha e Daniel Diau por Formação da Calcinha Preta com Raied Neto, Silvania, Paulinha Abelha e Daniel Diau
Calcinha Preta anuncia Berg Rabelo, Raied Neto e Marlus Viana por DVD Calcinha Preta
Calcinha Preta por Divulgação
Calcinha Preta volta a Salvador após 20 anos para gravar novo DVD por Reprodução/Redes sociais
Silvania Aquino, vocalista da Calcinha Preta, cantou a música Hoje a Noite com Neto Araújo por Divulgação
Atualmente na Calcinha Preta, Bell Oliver já passou pela Cavaleiros do Forró e cantou no DVD o seu maior sucesso, Cadê Você, com Kally Fonseca por Divulgação
1 de 11
Calcinha Preta grava terceira etapa do DVD 'Atemporal' com 15 mil pessoas por Divulgação

Leia mais

Imagem - Calcinha Preta: Carlinhos Maia entra na treta, pressiona Silvânia Aquino e sai em defesa de O’hara Ravick

Calcinha Preta: Carlinhos Maia entra na treta, pressiona Silvânia Aquino e sai em defesa de O’hara Ravick

Imagem - Silvânia Aquino deixa Calcinha Preta após briga com colega de banda, diz colunista

Silvânia Aquino deixa Calcinha Preta após briga com colega de banda, diz colunista

Imagem - Silvânia Aquino deixa o Calcinha Preta após 23 anos; fãs lamentam: ‘Não acredito’

Silvânia Aquino deixa o Calcinha Preta após 23 anos; fãs lamentam: ‘Não acredito’

De acordo com o cantor, foi feita uma reunião na tarde desta quinta-feira (13) de acordo com o portal LeoDias. “Vamos ter uma reunião agora a tarde, mas não desistimos dela. Silvânia é Calcinha Preta. Com fé em Deus, tudo vai se resolver”, disse.

O comunicado de saída da banda aconteceu após uma suposta discussão entre os integrantes do grupo vir a público. A cantora surpreendeu o público com a notícia no início desta semana. A banda permanece com Daniel Diau, Bell Oliver e O’hara Ravick.

Silvania entrou para o grupo em 2000 e saiu 16 anos depois, para formar o Gigantes do Brasil, com Paulinha Abelha e Daniel Diau, ex-colegas da banda de forró eletrônica. Em 2017, o grupo deu lugar à dupla Silvânia & Paulinha. Já em 2018, elas retornaram ao Calcinha Preta.

Paulinha morreu em 2022 após contrair uma infecção no sistema nervoso e foi substituída por O’hara Ravick, com que a veterana teria se desentendido.

Leia mais

Imagem - Máscara de argila roxa: conheça os benefícios e como usá-la corretamente

Máscara de argila roxa: conheça os benefícios e como usá-la corretamente

Imagem - Café da manhã saudável: 4 receitas leves e nutritivas para começar bem o dia

Café da manhã saudável: 4 receitas leves e nutritivas para começar bem o dia

Imagem - Pé diabético: 9 cuidados importantes para prevenir lesões

Pé diabético: 9 cuidados importantes para prevenir lesões

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Boninho diz que casamento com Narcisa foi ‘um erro’

Boninho diz que casamento com Narcisa foi ‘um erro’
Imagem - Parece ficção, mas algumas plantas podem produzir ouro, e nós podemos cultivá-las em casa

Parece ficção, mas algumas plantas podem produzir ouro, e nós podemos cultivá-las em casa

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil
01

Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil

Imagem - Resultado da Lotofácil 3538, desta quinta-feira (13)
02

Resultado da Lotofácil 3538, desta quinta-feira (13)

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2940, desta quinta-feira (13)
03

Resultado da Mega-Sena 2940, desta quinta-feira (13)

Imagem - Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso
04

Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso