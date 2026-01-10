'A fronha não deve ser alterada a cada duas semanas ou mensalmente' - AQUI está o intervalo ideal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 13:00
Você já parou para pensar no que se esconde entre seus lençóis após uma noite de sono? A higiene correta da cama é um pilar fundamental para manter sua saúde protegida.
Embora o hábito comum seja trocar as peças a cada quinze dias, a ciência sugere algo diferente. O ideal é lavar tudo rigorosamente uma vez por semana sem nenhuma falta.
Cuidados com travesseiros
Agindo assim, você impede que germes alcancem níveis perigosos para a sua pele sensível. Consequentemente, o ambiente de descanso se torna muito mais agradável e extremamente saudável também.
Enquanto você dorme, seu organismo elimina fluidos naturais e diversos restos de pele morta. Esse material orgânico penetra nas fibras do tecido e atrai microrganismos bastante indesejados.
Profissionais da área da saúde alertam que essa mistura é perigosa para o corpo. Ela eleva as chances de desenvolver alergias severas e outros problemas dermatológicos muito incômodos.
Os sinais de que passou da hora de lavar a roupa de cama surgem logo pela manhã. Odores ruins e irritação constante nas vias aéreas são indícios claros de sujeira acumulada.
Crianças e alérgicos sentem esses efeitos de forma muito mais intensa no cotidiano. Dificuldades para respirar à noite podem estar ligadas diretamente ao estado atual dos seus lençóis.
Pequenas ações ajudam a conservar os tecidos e a saúde de toda a sua família. Abrir as janelas para arejar o ambiente ajuda a combater a umidade excessiva acumulada.
Também é importante evitar erros como colocar roupa demais dentro da sua máquina. Use a quantidade certa de sabão para garantir que a limpeza seja realmente eficiente.