'A fronha não deve ser alterada a cada duas semanas ou mensalmente' - AQUI está o intervalo ideal

Saiba como a falta de higiene na cama pode causar alergias e irritações na pele

  Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 13:00

Veja dicas práticas para manter sua roupa de cama sempre limpa e higienizada
Veja dicas práticas para manter sua roupa de cama sempre limpa e higienizada Crédito: Freepik

Você já parou para pensar no que se esconde entre seus lençóis após uma noite de sono? A higiene correta da cama é um pilar fundamental para manter sua saúde protegida.

A indicação dos especialistas

Embora o hábito comum seja trocar as peças a cada quinze dias, a ciência sugere algo diferente. O ideal é lavar tudo rigorosamente uma vez por semana sem nenhuma falta.

Cuidados com travesseiros

Travesseiro velho por Shutterstock
Cuide do seu travesseiro de forma fácil por Freepik
Compostos passam da folha para o travesseiro, e do travesseiro para seu couro cabeludo. por Imagem gerada por inteligência artificial
1 de 3
Travesseiro velho por Shutterstock

Agindo assim, você impede que germes alcancem níveis perigosos para a sua pele sensível. Consequentemente, o ambiente de descanso se torna muito mais agradável e extremamente saudável também.

O que se esconde nos tecidos

Enquanto você dorme, seu organismo elimina fluidos naturais e diversos restos de pele morta. Esse material orgânico penetra nas fibras do tecido e atrai microrganismos bastante indesejados.

Profissionais da área da saúde alertam que essa mistura é perigosa para o corpo. Ela eleva as chances de desenvolver alergias severas e outros problemas dermatológicos muito incômodos.

Problemas causados pela sujeira

Os sinais de que passou da hora de lavar a roupa de cama surgem logo pela manhã. Odores ruins e irritação constante nas vias aéreas são indícios claros de sujeira acumulada.

Crianças e alérgicos sentem esses efeitos de forma muito mais intensa no cotidiano. Dificuldades para respirar à noite podem estar ligadas diretamente ao estado atual dos seus lençóis.

Como cuidar melhor das peças

Pequenas ações ajudam a conservar os tecidos e a saúde de toda a sua família. Abrir as janelas para arejar o ambiente ajuda a combater a umidade excessiva acumulada.

Também é importante evitar erros como colocar roupa demais dentro da sua máquina. Use a quantidade certa de sabão para garantir que a limpeza seja realmente eficiente.

