'A fronha não deve ser alterada a cada duas semanas ou mensalmente' - AQUI está o intervalo ideal

Saiba como a falta de higiene na cama pode causar alergias e irritações na pele

Agência Correio

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 13:00

Veja dicas práticas para manter sua roupa de cama sempre limpa e higienizada Crédito: Freepik

Você já parou para pensar no que se esconde entre seus lençóis após uma noite de sono? A higiene correta da cama é um pilar fundamental para manter sua saúde protegida.

A indicação dos especialistas

Embora o hábito comum seja trocar as peças a cada quinze dias, a ciência sugere algo diferente. O ideal é lavar tudo rigorosamente uma vez por semana sem nenhuma falta.

Agindo assim, você impede que germes alcancem níveis perigosos para a sua pele sensível. Consequentemente, o ambiente de descanso se torna muito mais agradável e extremamente saudável também.

O que se esconde nos tecidos

Enquanto você dorme, seu organismo elimina fluidos naturais e diversos restos de pele morta. Esse material orgânico penetra nas fibras do tecido e atrai microrganismos bastante indesejados.

Profissionais da área da saúde alertam que essa mistura é perigosa para o corpo. Ela eleva as chances de desenvolver alergias severas e outros problemas dermatológicos muito incômodos.

Problemas causados pela sujeira

Os sinais de que passou da hora de lavar a roupa de cama surgem logo pela manhã. Odores ruins e irritação constante nas vias aéreas são indícios claros de sujeira acumulada.

Crianças e alérgicos sentem esses efeitos de forma muito mais intensa no cotidiano. Dificuldades para respirar à noite podem estar ligadas diretamente ao estado atual dos seus lençóis.

Como cuidar melhor das peças

Pequenas ações ajudam a conservar os tecidos e a saúde de toda a sua família. Abrir as janelas para arejar o ambiente ajuda a combater a umidade excessiva acumulada.