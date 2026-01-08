TECNOLOGIA

Adeus, Gmail: veja 4 alternativas gratuitas e seguras de email

Saiba quais plataformas de e-mail oferecem servidores mais consistentes e evitam a perda de informações cruciais

Agência Correio

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 16:00

O Google Gmail se consolidou como o principal serviço de e-mail, especialmente com o público casual Crédito: Freepik

O jornal finlandês Helsingin Sanomat revelou recentemente que e-mails enviados pelo Gmail simplesmente não estavam chegando aos destinatários. Esse problema peculiar, somado a instabilidades constantes, acende um sinal de alerta para profissionais e estudantes.

Portanto, depender exclusivamente de uma única ferramenta pode prejudicar suas atividades diárias e comprometer dados sensíveis. Se você busca mais estabilidade, existem excelentes alternativas gratuitas disponíveis para registro imediato no mercado.

Internet nos óculos - o fim do celular? 1 de 5

O sistema robusto do Outlook

A Microsoft oferece o Outlook como uma solução de alta disponibilidade para quem precisa de confiança total. Integrado ao ecossistema Office, o serviço garante que suas trocas de informações ocorram sem interrupções técnicas.

O usuário dispõe de 15gb de armazenamento, superando muitos concorrentes no quesito espaço gratuito. Você pode optar pelo New com uma interface atual e intuitiva — porém carregada de anúncios — e o Classic.

Integração nativa no iCloud

Usuários da Apple encontram no iCloud Mail uma estabilidade superior devido à integração direta com o hardware da empresa. O endereço é criado junto com o Apple ID, permitindo sincronização instantânea entre todos os dispositivos.

A interface limpa e sem anúncios proporciona uma experiência de leitura muito mais agradável e focada. Entretanto, lembre-se que os 5gb gratuitos são divididos com o backup do seu celular e outros arquivos.

O cofre digital da ProtonMail

Para evitar que mensagens sumam ou sejam interceptadas, o ProtonMail utiliza criptografia de ponta a ponta em seus servidores. Como o serviço de código aberto segue as rigorosas leis de proteção de dados da Suíça, sua segurança é garantida.

O armazenamento é o menor da lista, atingindo a marca máxima de apenas 1gb após o uso inicial. Apesar disso, a estabilidade do sistema compensa a limitação de espaço para quem prioriza a entrega segura.

Uma escolha premiada e segura

O Tuta, anteriormente conhecido como Tutanota, venceu testes rigorosos de qualidade e segurança realizados pela Bit em 2022. Esse reconhecimento prova que o serviço alemão é uma alternativa viável e muito confiável ao Gmail.