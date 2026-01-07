Acesse sua conta
Feng Shui diz o que fazer em sua casa para ter sucesso e felicidade em 2026

Como pequenas mudanças no ambiente podem transformar a energia da casa

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 19:00

Como pequenas mudanças no ambiente podem transformar a energia da casa
Crédito: (Banco de imagens)

Feng Shui em casa para ter sucesso e felicidade em 2026 é uma prática que vai muito além da decoração e se conecta diretamente com a forma como as pessoas vivem, descansam e organizam seus espaços.

A filosofia chinesa parte do princípio de que o ambiente influencia o comportamento, as emoções e até mesmo as oportunidades que surgem ao longo do tempo. Por isso, pequenas mudanças no lar podem gerar grandes impactos no bem-estar e na sensação de equilíbrio no dia a dia.

Feng Shui e a organização dos quartos

Ao observar a casa como um organismo vivo, o Feng Shui propõe ajustes conscientes para permitir que a energia circule de maneira fluida e positiva. No segundo parágrafo da introdução, segundo o site Notícias ao Minuto, atitudes simples dentro de casa podem contribuir para atrair mais sucesso e felicidade em 2026, desde que sejam feitas com atenção, intenção e constância.

Entrada da casa como ponto de energia

A entrada da casa é considerada um dos espaços mais importantes dentro do Feng Shui, pois funciona como o local por onde a energia chega e se distribui para os demais ambientes. Quando esse espaço está desorganizado, escuro ou bloqueado por objetos acumulados, a circulação energética tende a ficar comprometida, afetando todo o restante do lar.

Manter a porta de entrada limpa, bem iluminada e visualmente agradável ajuda a criar uma recepção positiva tanto para quem entra quanto para a energia que circula. Objetos quebrados, sapatos espalhados ou excesso de itens devem ser evitados, pois passam uma sensação de estagnação e desordem.

Uso consciente das cores no ambiente

As cores exercem um papel fundamental dentro do Feng Shui, pois cada tonalidade está associada a sensações e elementos específicos. Tons mais quentes, como vermelho e laranja, costumam ser ligados à vitalidade, à ação e ao entusiasmo, enquanto cores como verde simbolizam crescimento, renovação e equilíbrio.

A recomendação não é exagerar, mas inserir essas cores de forma estratégica, em detalhes como almofadas, objetos decorativos ou quadros. Dessa forma, o ambiente ganha mais vida e intenção sem se tornar visualmente cansativo ou pesado.

Organização como aliada da prosperidade

Ambientes desorganizados tendem a dificultar a circulação da energia positiva, criando uma sensação constante de peso e atraso. O Feng Shui valoriza espaços limpos e funcionais, onde cada objeto tem um propósito claro e um lugar definido.

Desapegar de itens sem uso, consertar o que está quebrado e manter os ambientes organizados ajuda a renovar a energia do lar. Esse processo também reflete internamente, estimulando clareza mental e abertura para novas oportunidades.

Iluminação e ventilação equilibradas

A presença de luz natural e boa ventilação é essencial para manter o fluxo energético saudável. Ambientes escuros e abafados costumam acumular energia estagnada, o que pode afetar o humor e a disposição das pessoas.

Sempre que possível, abrir janelas diariamente e permitir a entrada de luz ajuda a renovar o ar e trazer sensação de leveza. À noite, uma iluminação artificial bem distribuída cumpre o mesmo papel, tornando os espaços mais acolhedores.

