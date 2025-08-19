Acesse sua conta
Água do rio Jordão, cardápio refinado e +: veja como foi batizado da filha de Zezé Di Camargo

Batizado da filha de Zezé com Graciele Lacerda, Clara Di Camargo, teve participação musical de Wanessa

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 17:23

Clara Di Camargo é a primeira filha do casal
Clara Di Camargo é a primeira filha do casal

O batizado é um dos momentos mais marcantes na vida dos pais, principalmente para quem é católico como boa parte dos sertanejos. Zezé Di Camargo e a esposa, Graciele Lacerda, fizeram uma cerimônia de luxo para a primeira filha, Clara Di Camargo, nesta segunda-feira (18), em Barueri, em São Paulo.

Zezé di Camargo

undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
1 de 3
undefined por Reprodução

A festividade teve diversos objetos e artigos simbólicos como água do Rio Jordão, jarro bastimal, pia bastimal, óleo de catecúmenos, óleo de santo crisma, âmbula de óleos, entre outros.

A decoração teve diversos tipos de flores, como orquídeas, rosas, lírios e hortênsias, além de anjos barrocos delicados. Durante a cerimônia a madrinha de Clara, a filha de Zezé Di Camargo, Wanessa Camargo, entrou cantando ‘Bondade de Deus com o Padre Antonio Maria enquanto Clara entrou no colo dos pais.

A festa que reuniu 60 convidados adultos e 7 crianças teve um cardápio nada barato, incluindo coqueteis volantes, como bombo de carpaccio com lascas de parmesão, quibe assado com coalhada seca, tuille com steak tartar, crispy cheese, entre outros pratos refinados.

Na ilha gastronômica, tinha burrata com tomate confitado, ceviche de banana da terra, mel em favo com frutas secas, gran terrine de pistache, carpaccio de pastrami, entre outros.

A cerimônia ainda teve um jantar com pratos como risoto de limão siciliano com crispy de parma e alho poró, filé mignon ao molho stout e pera caramelizada. As sobremesas foram torta de limão com marshmallow, mil folhas com creme pâtisserie, brownie com ganache, pavilova e cocada cremosa com lascas de coco caramelizada. Para completar, o bolo decorado teve mais de cem tulipas de açúcar.

Segundo informações da Quem, cada pessoa presente levou para casa um anjo barroco em caixa de acrílico acompanhado de bem-nascidos.

