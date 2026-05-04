ASTROLOGIA

Alguém do passado volta? Veja as previsões para o coração de Touro, Libra e Aquário amanhã (5 de maio)

Signos vivem um dia de fortes conexões emocionais e surpresas no campo social

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de maio de 2026 às 23:23

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O amor e as amizades ganham um tempero especial nesta terça-feira sob a influência da Lua. Para os taurinos, o dia pede para descer do salto da teimosia e abrir o coração. Uma conversa franca com quem você ama pode curar feridas antigas ou simplesmente fortalecer os laços para o futuro. Não tenha medo de mostrar sua vulnerabilidade; é através dela que a verdadeira conexão acontece. O amor hoje exige entrega e sinceridade.



O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Libra pode se preparar para uma surpresa vinda do passado. Alguém que já fez parte da sua história pode reaparecer com uma informação valiosa ou apenas para balançar seu mundo social. Esse reencontro não é por acaso: o universo está te dando a chance de fechar ciclos ou de retomar algo que ficou pendente. Fique atento às mensagens e convites que chegarem, pois a sorte nas relações está batendo à sua porta.



Já para os aquarianos, o foco está em fortalecer as amizades e expandir os horizontes sociais. Um convite inesperado para o fim do dia pode ser exatamente o que você precisava para dar um 'up' no ânimo. Não recuse oportunidades de socializar, mesmo que o cansaço da terça-feira tente te segurar em casa. O destino reservou um encontro ou uma conversa que trará leveza e novas perspectivas para sua vida afetiva.

