Alice Braga se declara a namorada com foto agarradinha: 'Amor gigante'

Atriz demostrou seu carinho pela amada nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 23:01

Alice Braga e Renata Brandão
Alice Braga e Renata Brandão Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Alice Braga partilhou com os seguidores um momento de carinho ao lado da namorada, a produtora Renata Brandão. Em uma foto publicada no Instagram, o casal aparece agarradinho em frente a um espelho de um elevador. Enquanto Renata está com a mão na cintura da artista, a famosa tira a foto das duas juntas. 

Compartilhado originalmente por Renata com um emoji de coração, Alice repostou a imagem neste domingo (28) com uma declaração. "Meu amor gigante", escreveu a veterana que atuou em séries como "Rainha Sul" (2016) e em filmes como "Cidade de Deus" (2002) e "Cidade Baixa" (2005). As duas assumiram o relacionamento no ano passado. 

Alice tem uma trajetória reconhecida na atuação no cinema brasileiro e em Hollywood e Renata Brandão atua como produtora na Conspiração Filmes e possui formação em relações internacionais e Comunicação Social. Recentemente, as duas fizeram uma viagem romântica pela Itália

Este é o primeiro relacionamento público de Alice Braga desde o término com a também atriz Bianca Comparato.

