Amor que não se apaga: entenda como e por quanto tempo os cães são capazes de lembrar dos tutores

Saiba se os cães realmente esquecem seus donos após anos de separação

Agência Correio

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08:00

Quais são os limites da ligação entre os humanos e seus companheiros caninos? Crédito: Pixabay

Você já parou para pensar no que se passa na cabeça do seu melhor amigo quando você sai de casa? Uma questão frequente entre os apaixonados por animais é a capacidade da memória canina. O consenso científico atual revela detalhes fascinantes sobre como eles guardam o amor pelos humanos.

Embora a saudade machuque, os pets não perdem as recordações de seus companheiros de vida. Contudo, a maneira como eles acessam essas informações é diferente do sistema de memórias dos seres humanos.



A forma como eles enxergam o tutor

Diferente de nós, os cães assimilam o mundo através de sensações e emoções básicas. O olfato é a ferramenta principal, permitindo que eles identifiquem o dono com precisão absoluta. Eles utilizam estímulos e sabores para traduzir a realidade ao redor.

Além dos cheiros, eles memorizam os rostos e o tom das palavras ditas pelos tutores. Essa mistura de sentidos cria uma lembrança duradoura e muito difícil de apagar da mente. Consequentemente, o animal consegue identificar o dono mesmo após anos de distância.

A permanência do vínculo afetivo

Na maioria das situações, o pet jamais esquecerá a pessoa que lhe deu amor e segurança. A intensidade das experiências vividas molda como o cérebro canino armazena as informações. Por esse motivo, laços fortes geram registros sensoriais que duram a vida toda.

Por outro lado, lembranças negativas funcionam como traumas que geram reações de defesa instantâneas. O animal associa o sofrimento a gatilhos específicos, resultando em posturas agressivas. Assim, o vínculo positivo é o que garante lembranças felizes e seguras.



O que pode prejudicar as lembranças

A saúde física e o envelhecimento são os principais vilões da memória dos nossos cães. Com o passar dos anos, é comum que ocorram falhas biológicas no processamento das informações. Fatores de saúde impactam diretamente a capacidade de reconhecimento do animal.