Amor que não se apaga: entenda como e por quanto tempo os cães são capazes de lembrar dos tutores

Agência Correio
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08:00
Você já parou para pensar no que se passa na cabeça do seu melhor amigo quando você sai de casa? Uma questão frequente entre os apaixonados por animais é a capacidade da memória canina. O consenso científico atual revela detalhes fascinantes sobre como eles guardam o amor pelos humanos.
Embora a saudade machuque, os pets não perdem as recordações de seus companheiros de vida. Contudo, a maneira como eles acessam essas informações é diferente do sistema de memórias dos seres humanos.
Diferente de nós, os cães assimilam o mundo através de sensações e emoções básicas. O olfato é a ferramenta principal, permitindo que eles identifiquem o dono com precisão absoluta. Eles utilizam estímulos e sabores para traduzir a realidade ao redor.
Além dos cheiros, eles memorizam os rostos e o tom das palavras ditas pelos tutores. Essa mistura de sentidos cria uma lembrança duradoura e muito difícil de apagar da mente. Consequentemente, o animal consegue identificar o dono mesmo após anos de distância.
Na maioria das situações, o pet jamais esquecerá a pessoa que lhe deu amor e segurança. A intensidade das experiências vividas molda como o cérebro canino armazena as informações. Por esse motivo, laços fortes geram registros sensoriais que duram a vida toda.
Por outro lado, lembranças negativas funcionam como traumas que geram reações de defesa instantâneas. O animal associa o sofrimento a gatilhos específicos, resultando em posturas agressivas. Assim, o vínculo positivo é o que garante lembranças felizes e seguras.
A saúde física e o envelhecimento são os principais vilões da memória dos nossos cães. Com o passar dos anos, é comum que ocorram falhas biológicas no processamento das informações. Fatores de saúde impactam diretamente a capacidade de reconhecimento do animal.
A boa notícia é que exercícios cognitivos e cuidados médicos retardam esse processo natural. Estimular o pet com atividades adequadas ajuda a manter a lucidez por muito mais tempo. Assim, você protege a saúde mental do seu companheiro contra os efeitos da idade.