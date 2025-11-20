Acesse sua conta
Ana Paula Arósio se afastou da mãe e não compareceu nem mesmo ao enterro do pai: ‘Muita saudade’

Claudete Arósio disse que sente saudades da filha e não entende distância

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 17:43

Ana Paula Arósio se afastou dos familiares
Ana Paula Arósio se afastou dos familiares Crédito: Reprodução (Globo/Record TV)

Ana Paula Arósio voltou aos holofotes por causa de sua relação um tanto quanto conflituosa com a família. A atriz que decidiu se afastar da TV, em 2010, após fazer parte da série “Na Forma da Lei”, também se distanciou da família, até mesmo da mãe, Claudete Arósio.

Em diversas ocasiões, sua mãe concedeu entrevistas afirmando que não compreendeu o motivo do afastamento da filha. No quadro “Hora da Venenosa” do telejornal Balanço Geral, da Record, desabafou sobre a situação.

"É um assunto bem desagradável. Estou muito bem para ficar me machucando de novo. Então é melhor ficar quietinha no meu canto. Já me perguntei muito o porquê desse afastamento, mas desisti de entender. Ela vai nos procurar no dia em que achar necessário", disse.

Claudete ainda disse que a filha não queria saber nem do pai, Carlos, que sofria de Mal de Parkinson e estava internado no interior de São Paulo. O pai de Ana Paula faleceu em 2015, quando ela já estava na Inglaterra, e não compareceu ao enterro.

Claudete voltou a falar sobre o assunto em 2020, novamente no Balanço Geral, e disse que sentia saudades da filha. “

Claudete voltou a falar sobre o tema em 2020, novamente para o Balanço Geral: "Olha, a Ana Paula mora em Londres, né? É um assunto bem desagradável e eu preferia não comentar nada a respeito", disse, expressando a saudade da filha. "Se eu falasse que não batesse [a saudade] eu estaria mentindo, mas muita, muita!", lamentou.

Hoje, Claudete vive sozinha em um condomínio de idosos no interior paulista, participando de atividades como ioga e meditação, mantendo contato diário com o filho Marcos Arósio.

A atriz, de 50 anos, hoje continua na Inglaterra com o esposo, Henrique Plombon Pinheiro, de 47 anos.

Nos últimos anos, ela voltou a aparecer em campanhas publicitárias, como para um banco em 2020 e para uma marca de suplementos recentemente, ambas com cachês milionários. Ana Paula também concedeu entrevista ao Fantástico em maio deste ano, comentando as novelas que fez na Globo.

