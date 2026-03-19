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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de março de 2026 às 14:14
O clima de "paz e amor" espiritual de ontem ficou para trás. Nesta quinta-feira, o amor pede movimento, fogo e muita atitude. Com a Lua ingressando em Áries, as emoções saíram do campo da fantasia e foram direto para a prática. Se você estava esperando o momento certo para se declarar ou para tomar uma decisão importante na relação, o universo acaba de acender a luz verde.
Os grandes protagonistas desta quinta são Áries, Leão, Sagitário e Virgem. Para os arianos, o carisma está agressivo no bom sentido, você é quem dita as regras. Já para leoninos e sagitarianos, o dia promete aventura e muita diversão a dois. Surpreendentemente, os virginianos também entram na dança, sentindo uma paixão transformadora que mexe com desejos ocultos. É hora de baixar a guarda da perfeição e permitir que o fogo da espontaneidade tome conta dos seus encontros.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Se você está em uma relação, cuidado com a impaciência. A pressa de Áries pode gerar faíscas desnecessárias se um dos parceiros estiver mais devagar. Use essa energia para planejar algo novo: uma viagem rápida, uma atividade física em conjunto ou apenas uma conversa franca sobre o futuro. No amor, o respeito à liberdade do outro será a chave para manter a harmonia. Lembre-se que o "nós" é construído por dois indivíduos fortes que decidem caminhar juntos.
Para os solteiros, a dica é: não espere ser escolhido, escolha! O sábado astrológico (que começa hoje com a Lua em Áries) favorece quem toma a iniciativa. Se houver interesse por alguém, puxe conversa, mande aquela mensagem ou convide para sair. A sorte acompanha os audaciosos nesta transição de ano. Ao encerrar o ciclo de Peixes, você limpa os fantasmas do passado e abre espaço para uma paixão vibrante e real que começa a ser semeada agora.