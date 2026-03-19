ASTROLOGIA

Áries e mais 3 signos vivem uma virada poderosa e novos começos no amor antes do Ano Novo Astrológico (19 de março)

Descubra se o seu signo está na lista dos grandes sortudos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de março de 2026 às 14:14

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O clima de "paz e amor" espiritual de ontem ficou para trás. Nesta quinta-feira, o amor pede movimento, fogo e muita atitude. Com a Lua ingressando em Áries, as emoções saíram do campo da fantasia e foram direto para a prática. Se você estava esperando o momento certo para se declarar ou para tomar uma decisão importante na relação, o universo acaba de acender a luz verde.



Os grandes protagonistas desta quinta são Áries, Leão, Sagitário e Virgem. Para os arianos, o carisma está agressivo no bom sentido, você é quem dita as regras. Já para leoninos e sagitarianos, o dia promete aventura e muita diversão a dois. Surpreendentemente, os virginianos também entram na dança, sentindo uma paixão transformadora que mexe com desejos ocultos. É hora de baixar a guarda da perfeição e permitir que o fogo da espontaneidade tome conta dos seus encontros.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Se você está em uma relação, cuidado com a impaciência. A pressa de Áries pode gerar faíscas desnecessárias se um dos parceiros estiver mais devagar. Use essa energia para planejar algo novo: uma viagem rápida, uma atividade física em conjunto ou apenas uma conversa franca sobre o futuro. No amor, o respeito à liberdade do outro será a chave para manter a harmonia. Lembre-se que o "nós" é construído por dois indivíduos fortes que decidem caminhar juntos.

