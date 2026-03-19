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Áries e mais 3 signos vivem uma virada poderosa e novos começos no amor antes do Ano Novo Astrológico (19 de março)

Descubra se o seu signo está na lista dos grandes sortudos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de março de 2026 às 14:14

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O clima de "paz e amor" espiritual de ontem ficou para trás. Nesta quinta-feira, o amor pede movimento, fogo e muita atitude. Com a Lua ingressando em Áries, as emoções saíram do campo da fantasia e foram direto para a prática. Se você estava esperando o momento certo para se declarar ou para tomar uma decisão importante na relação, o universo acaba de acender a luz verde. 

Os grandes protagonistas desta quinta são Áries, Leão, Sagitário e Virgem. Para os arianos, o carisma está agressivo no bom sentido, você é quem dita as regras. Já para leoninos e sagitarianos, o dia promete aventura e muita diversão a dois. Surpreendentemente, os virginianos também entram na dança, sentindo uma paixão transformadora que mexe com desejos ocultos. É hora de baixar a guarda da perfeição e permitir que o fogo da espontaneidade tome conta dos seus encontros.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

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Se você está em uma relação, cuidado com a impaciência. A pressa de Áries pode gerar faíscas desnecessárias se um dos parceiros estiver mais devagar. Use essa energia para planejar algo novo: uma viagem rápida, uma atividade física em conjunto ou apenas uma conversa franca sobre o futuro. No amor, o respeito à liberdade do outro será a chave para manter a harmonia. Lembre-se que o "nós" é construído por dois indivíduos fortes que decidem caminhar juntos.

Para os solteiros, a dica é: não espere ser escolhido, escolha! O sábado astrológico (que começa hoje com a Lua em Áries) favorece quem toma a iniciativa. Se houver interesse por alguém, puxe conversa, mande aquela mensagem ou convide para sair. A sorte acompanha os audaciosos nesta transição de ano. Ao encerrar o ciclo de Peixes, você limpa os fantasmas do passado e abre espaço para uma paixão vibrante e real que começa a ser semeada agora.

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Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

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