Assessor de Zé Felipe sofre acidente e agradece à fã que o ajudou: ‘Livramento’

Felipe Sena
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 20:40
O assessor do cantor Zé Felipe, João Victor Cocar, sofreu um acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira (17), em Goiânia (GO). Em uma foto que circula nas redes sociais, é possível ver o veículo que o amigo de Zé Felipe estava completamente amassado.
João Victor Cocar
No entanto, nesta sexta, João Victor usou as redes sociais para tranquilizar os fãs, mas não deu detalhes sobre o ocorrido. “Está tudo bem, na medida do possível, muito ruim tudo o que aconteceu, mas é um livramento também. Deus está no controle, e é isso”, disse.
O assessor do sertanejo ainda enviou uma mensagem para um desconhecido que estava no local do acidente, o reconheceu e o ajudou. “Na hora eu não tive cabeça para agradecer ao rapaz que me reconheceu lá, ficou do meu lado 24 horas, organizou tudo, e me ajudou. Quero te agradecer por tudo que você fez por mim. Você é abençoado cara”, disse através dos stories do Instagram.
Através das redes sociais de João Victor, é possível ver que, na quinta-feira (16), dia anterior ao acidente, ele estava em um restaurante ao lado de amigos na capital goiana.