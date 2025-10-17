Acesse sua conta
Assessor de Zé Felipe sofre acidente e agradece à fã que o ajudou: ‘Livramento’

João Victor Cocar usou as redes sociais para tranquilizar seguidores

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 20:40

O assessor do cantor Zé Felipe, João Victor Cocar, sofreu um acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira (17), em Goiânia (GO). Em uma foto que circula nas redes sociais, é possível ver o veículo que o amigo de Zé Felipe estava completamente amassado.

