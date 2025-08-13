Acesse sua conta
Ator da Globo surge de chupeta nas redes sociais: 'Agora lascou foi tudo'

Ary Fontoura ironizou tendência que tem viralizando nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14:25

Ary Fontoura
Ary Fontoura Crédito: Reprodução/Instagram

Ary Fontoura divertiu seus seguidores, nesta quarta-feira (13), ao falar sobre uma tendência inusitada que tem viralizado nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o ator de 92 anos ironizou a moda das “chupetinhas” de criança que viraram febre entre adultos.

"Não é uma loucura, gente? Usar chupeta para tirar o estresse. É a criança virando adulto, é o adulto virando criança. Onde é que vai parar isso? Alexa, dispara um meteoro na Terra!", brincou o artista no vídeo. "Agora lascou foi tudo!", completou, na legenda.

A febre, que começou na China, promete ajudar a reduzir os altos níveis de estresse, ansiedade e insônia entre jovens. Vendida por pouco mais de 1 dólar (R$ 5,40), a chupetinha também é anunciada como um suporte para relaxar, dormir melhor e até parar de fumar

Nos comentários, os fãs celebraram o bom humor de Ary. "Falta de um lote para carpir", escreveu uma pessoa. "E eu aqui lutando pra tirar a do meu bebê de 2 anos", reagiu outra. "Cada uma! Falta de o que fazer....kkkkk enche um tanque de roupa que o estresse passará", comentou uma terceira.

