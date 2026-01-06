Acesse sua conta
Cidade mística fundada nos anos 60 é como portal de energia natural no Brasil; saiba onde fica

Cidade mineira atrai visitantes em busca de misticismo e natureza preservada

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13:00

Descubra como a altitude e o quartzito transformaram esse destino em um refúgio único
Descubra como a altitude e o quartzito transformaram esse destino em um refúgio único

Muitos viajantes buscam em São Tomé das Letras um refúgio para a alma e o corpo. Localizada a 1.440 metros de altitude, a cidade mineira se destaca pela paisagem de quartzito e ar puro.

Ao entrar no município, você percebe imediatamente que o local possui uma energia vibrante. As ruas de pedra e a arquitetura rústica reforçam a identidade mística que atravessa gerações de moradores.

Os segredos de Minas Gerais

Grão Mogol fica na Cordilheira do Espinhaço por Prefeitura de Grão Mogol/Divulgação
Grão Mogol, cidade histórica do Norte de Minas por Prefeitura de Grão Mogol/Divulgação
Grão Mogol também é conhecida pelo enoturismo por Prefeitura de Grão Mogol/Divulgação
Minas Gerais tem algumas das cidades mais frias do Brasil por Freepik
Tiradentes é uma das cidades mais famosas de Minas Gerais (Imagem: Diego Grandi | Shutterstock) por
Minas Gerais foi um dos estados mais importantes na formação do Brasil (Imagem: Luis War | Shutterstock) por
Descubra a simplicidade e a hospitalidade que só Minas pode oferecer por Reprodução Youtube
Queijo minas artesanal por Nelson Almeida/Divulgação
Geoparque de Uberaba, em Minas por Divulgação
1 de 9
Grão Mogol fica na Cordilheira do Espinhaço por Prefeitura de Grão Mogol/Divulgação

A magia que emana das pedras

O solo da cidade, composto majoritariamente por quartzito, é o grande segredo do bem-estar local. Visitantes relatam que o contato com o mineral traz calma e favorece momentos de meditação profunda.

Além disso, as lendas urbanas sobre túneis que levam até Machu Picchu encantam os curiosos. Essas histórias populares reforçam o clima de mistério que envolve cada montanha da região.

Roteiro pelas maravilhas naturais

As cachoeiras e grutas da região exigem certo preparo físico, como no caso da Gruta de Sobradinho. O local possui salões rochosos impressionantes e trechos que desafiam os exploradores mais atentos.

Por outro lado, o Vale das Borboletas oferece um acesso mais simples e relaxante para a família. No fim do dia, a Casa da Pirâmide reúne todos para um pôr do sol inesquecível.

O charme da vida nas montanhas

A simplicidade é a regra principal em São Tomé das Letras, refletida no estilo de vida local. Você encontrará pousadas charmosas feitas de pedra que se integram perfeitamente à natureza exuberante ao redor.

