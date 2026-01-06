Cidade mística fundada nos anos 60 é como portal de energia natural no Brasil; saiba onde fica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13:00
Muitos viajantes buscam em São Tomé das Letras um refúgio para a alma e o corpo. Localizada a 1.440 metros de altitude, a cidade mineira se destaca pela paisagem de quartzito e ar puro.
Ao entrar no município, você percebe imediatamente que o local possui uma energia vibrante. As ruas de pedra e a arquitetura rústica reforçam a identidade mística que atravessa gerações de moradores.
Os segredos de Minas Gerais
O solo da cidade, composto majoritariamente por quartzito, é o grande segredo do bem-estar local. Visitantes relatam que o contato com o mineral traz calma e favorece momentos de meditação profunda.
Além disso, as lendas urbanas sobre túneis que levam até Machu Picchu encantam os curiosos. Essas histórias populares reforçam o clima de mistério que envolve cada montanha da região.
As cachoeiras e grutas da região exigem certo preparo físico, como no caso da Gruta de Sobradinho. O local possui salões rochosos impressionantes e trechos que desafiam os exploradores mais atentos.
Por outro lado, o Vale das Borboletas oferece um acesso mais simples e relaxante para a família. No fim do dia, a Casa da Pirâmide reúne todos para um pôr do sol inesquecível.
A simplicidade é a regra principal em São Tomé das Letras, refletida no estilo de vida local. Você encontrará pousadas charmosas feitas de pedra que se integram perfeitamente à natureza exuberante ao redor.
Certamente, a gastronomia mineira conquista qualquer paladar com seus sabores caseiros e tradicionais. O fogão a lenha garante pratos quentes que ajudam a enfrentar o clima frio das noites serranas.
O clima na serra é variável e a altitude influencia diretamente na queda brusca das temperaturas. A neblina surge com frequência, criando um cenário lúdico, mas que exige atenção redobrada nas estradas.
Portanto, escolha a época ideal para sua viagem conforme seus objetivos pessoais.
O verão é perfeito para banhos gelados nas quedas d'água, enquanto o inverno oferece um céu estrelado deslumbrante.