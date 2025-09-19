Com vídeo de dancinha e beijo apaixonado, Tici Pinheiro se declara para César Tralli

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 00:05
O jornalista César Tralli, que assume a bancada do Jornal Nacional a partir de novembro, ganhou uma homenagem especial da esposa, Tici Pinheiro, nesta quinta-feira (18). Juntos desde 2014, o casal trocou alianças em 2017 e são pais da pequena Manu, de seis anos de idade.
Através das redes sociais, a apresentadora compartilhou um vídeo em que aparece em clima de romance com o amado e se declarou. “Como é bom te namorar! Como é bom te amar”, escreveu ela, na legenda da publicação. No registro, os pombinhos aparecem agarradinhos dançando ao som de "You’re Still the One" de Shania Twain. O jornalista diz algumas palavras não identificáveis à amada e, então, dá um beijo nela aos sorrisos.
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro
Em entrevista ao gshow, Tici explicou que ela e as filhas, Rafa Justus e Manu Tralli, continuarão morando em São Paulo, enquanto o marido se dividirá entre a capital paulista e o Rio de Janeiro, onde o JN é gravado. “É muito difícil falar. Claro que, como família unida que somos, queremos permanecer juntos, mas, nesse momento, o César está indo para o Rio e virá todo fim de semana ficar conosco", contou.
"Pensando que o futuro a Deus pertence, se for para o Rio deixarei a Rafa à vontade para decidir. Acho que ela já é madura, além de ter amigos e rotina própria, tem uma família em São Paulo também. Falei: ‘Você vai ser feliz com o pai que tem, que é maravilhoso, e vai ser feliz com a mãe que tem’, que também sou maravilhosa para ela”, afirmou sobre Rafa Justus, sua filha com Roberto Justus, e enteada de Tralli.