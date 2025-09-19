POMBINHOS

Com vídeo de dancinha e beijo apaixonado, Tici Pinheiro se declara para César Tralli

Jornalista e apresentadora estão juntos desde 2014 e têm uma filha juntos

Elis Freire

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 00:05

Tici Ribeiro e Tralli Crédito: Reprodução

O jornalista César Tralli, que assume a bancada do Jornal Nacional a partir de novembro, ganhou uma homenagem especial da esposa, Tici Pinheiro, nesta quinta-feira (18). Juntos desde 2014, o casal trocou alianças em 2017 e são pais da pequena Manu, de seis anos de idade.

Através das redes sociais, a apresentadora compartilhou um vídeo em que aparece em clima de romance com o amado e se declarou. “Como é bom te namorar! Como é bom te amar”, escreveu ela, na legenda da publicação. No registro, os pombinhos aparecem agarradinhos dançando ao som de "You’re Still the One" de Shania Twain. O jornalista diz algumas palavras não identificáveis à amada e, então, dá um beijo nela aos sorrisos.

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro 1 de 11

Em entrevista ao gshow, Tici explicou que ela e as filhas, Rafa Justus e Manu Tralli, continuarão morando em São Paulo, enquanto o marido se dividirá entre a capital paulista e o Rio de Janeiro, onde o JN é gravado. “É muito difícil falar. Claro que, como família unida que somos, queremos permanecer juntos, mas, nesse momento, o César está indo para o Rio e virá todo fim de semana ficar conosco", contou.