ASTROLOGIA

Como Câncer, Virgem e Sagitário podem encontrar o equilíbrio ainda hoje (4 de maio) e iniciar um ciclo de cura

Signos encontram o caminho para o equilíbrio mental e físico no início desta semana

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de maio de 2026 às 19:19

Signos terão surpresa Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de um turbilhão de emoções nos últimos dias, o universo finalmente envia uma trégua. Para os cancerianos, o corpo está pedindo socorro e a mensagem é clara: priorize-se. O dia favorece pausas estratégicas e uma atenção especial à alimentação. Quando você cuida do seu templo físico, sua mente se acalma e as respostas para seus problemas emocionais surgem com muito mais facilidade. O alívio hoje vem de dentro para fora.



O café ideal para cada signo 1 de 13

Virgem entra em um dia de faxina pesada, tanto na casa quanto na mente. O desapego será sua palavra de ordem. Livre-se de objetos que não fazem mais sentido e, principalmente, de pensamentos autocríticos que só te puxam para baixo. Ao organizar seu espaço, você organiza suas ideias e recupera o controle da sua jornada. A sensação de leveza após esse 'limpa' será o combustível necessário para o restante da semana.



Já Sagitário recebe uma injeção de vitalidade diretamente da Lua. Se você estava se sentindo estagnado, hoje é o dia de chutar o balde da mesmice e iniciar novos projetos pessoais. Essa energia renovada traz respostas sobre o que realmente te faz feliz e qual direção seguir. Aproveite o entusiasmo para cuidar de você, fazer algo que ama e reafirmar sua liberdade. O universo está te dando o sinal verde para recomeçar.

