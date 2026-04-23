ASTROLOGIA

Comunicação acelerada: Saiba como a virada de Mercúrio beneficia estes 4 signos e fazem os planos finalmente andarem (23 de abril)

Mercúrio destrava diálogos e o Quarto Crescente traz a energia necessária para mudar planos que estavam estagnados

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:23

Signos e alguém do passado Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquela conversa que você estava evitando ou aquele projeto que parecia não sair do lugar? Pois bem, amanhã o céu dá o sinal verde. Com a entrada do Quarto Crescente, a energia de estagnação dá lugar ao movimento. Para os signos de Gêmeos, Áries, Virgem e Sagitário, a quinta-feira será o palco de mudanças positivas e rápidas. É um dia para falar, agir e, principalmente, para estar aberto ao novo, pois as surpresas virão de onde você menos espera.

Gêmeos é o grande mestre da comunicação. Seus diálogos serão seu maior trunfo, e aquela notícia surpreendente que você aguardava pode finalmente chegar via mensagem ou ligação. Já para os arianos, o dia pede coragem para resolver pendências antigas. Uma oportunidade de trabalho pode surgir "do nada", exigindo rapidez na resposta. Não hesite: sua iniciativa será o combustível para que essa virada aconteça de forma fluida.

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Para Virgem e Sagitário, as mudanças começam a se desenhar em temas de expansão. Virginianos verão planos de viagens ou estudos ganharem um impulso extra, enquanto os sagitarianos podem ser surpreendidos por novidades na rotina profissional. A dica para ambos é foco: não prometa mais do que pode cumprir, mas também não tenha medo de aceitar novos desafios. O universo está testando sua capacidade de adaptação e os resultados prometem ser extremamente satisfatórios.