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Comunicação acelerada: Saiba como a virada de Mercúrio beneficia estes 4 signos e fazem os planos finalmente andarem (23 de abril)

Mercúrio destrava diálogos e o Quarto Crescente traz a energia necessária para mudar planos que estavam estagnados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:23

Signos e alguém do passado
Signos e alguém do passado Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquela conversa que você estava evitando ou aquele projeto que parecia não sair do lugar? Pois bem, amanhã o céu dá o sinal verde. Com a entrada do Quarto Crescente, a energia de estagnação dá lugar ao movimento. Para os signos de Gêmeos, Áries, Virgem e Sagitário, a quinta-feira será o palco de mudanças positivas e rápidas. É um dia para falar, agir e, principalmente, para estar aberto ao novo, pois as surpresas virão de onde você menos espera.

Gêmeos é o grande mestre da comunicação. Seus diálogos serão seu maior trunfo, e aquela notícia surpreendente que você aguardava pode finalmente chegar via mensagem ou ligação. Já para os arianos, o dia pede coragem para resolver pendências antigas. Uma oportunidade de trabalho pode surgir "do nada", exigindo rapidez na resposta. Não hesite: sua iniciativa será o combustível para que essa virada aconteça de forma fluida.

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Para Virgem e Sagitário, as mudanças começam a se desenhar em temas de expansão. Virginianos verão planos de viagens ou estudos ganharem um impulso extra, enquanto os sagitarianos podem ser surpreendidos por novidades na rotina profissional. A dica para ambos é foco: não prometa mais do que pode cumprir, mas também não tenha medo de aceitar novos desafios. O universo está testando sua capacidade de adaptação e os resultados prometem ser extremamente satisfatórios.

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A inércia não tem espaço nesta quinta-feira. Se você sentiu que o mês de abril estava pesado ou lento, amanhã é o dia de trocar a marcha. Use a velocidade de Mercúrio a seu favor e não tema o imprevisto. Muitas vezes, o que parece um desvio no caminho é, na verdade, o atalho para o sucesso que você tanto planejou. Fique atento aos sinais e aja com confiança!

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