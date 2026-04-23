Comunicação acelerada: Saiba como a virada de Mercúrio beneficia estes 4 signos e fazem os planos finalmente andarem (23 de abril)

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:23
Sabe aquela conversa que você estava evitando ou aquele projeto que parecia não sair do lugar? Pois bem, amanhã o céu dá o sinal verde. Com a entrada do Quarto Crescente, a energia de estagnação dá lugar ao movimento. Para os signos de Gêmeos, Áries, Virgem e Sagitário, a quinta-feira será o palco de mudanças positivas e rápidas. É um dia para falar, agir e, principalmente, para estar aberto ao novo, pois as surpresas virão de onde você menos espera.
Gêmeos é o grande mestre da comunicação. Seus diálogos serão seu maior trunfo, e aquela notícia surpreendente que você aguardava pode finalmente chegar via mensagem ou ligação. Já para os arianos, o dia pede coragem para resolver pendências antigas. Uma oportunidade de trabalho pode surgir "do nada", exigindo rapidez na resposta. Não hesite: sua iniciativa será o combustível para que essa virada aconteça de forma fluida.
O cachorro que representa cada signo
Para Virgem e Sagitário, as mudanças começam a se desenhar em temas de expansão. Virginianos verão planos de viagens ou estudos ganharem um impulso extra, enquanto os sagitarianos podem ser surpreendidos por novidades na rotina profissional. A dica para ambos é foco: não prometa mais do que pode cumprir, mas também não tenha medo de aceitar novos desafios. O universo está testando sua capacidade de adaptação e os resultados prometem ser extremamente satisfatórios.
A inércia não tem espaço nesta quinta-feira. Se você sentiu que o mês de abril estava pesado ou lento, amanhã é o dia de trocar a marcha. Use a velocidade de Mercúrio a seu favor e não tema o imprevisto. Muitas vezes, o que parece um desvio no caminho é, na verdade, o atalho para o sucesso que você tanto planejou. Fique atento aos sinais e aja com confiança!