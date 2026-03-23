Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de março de 2026 às 00:33
Neste domingo (22), aconteceu mais uma formação de Paredão no BBB 26. Os brothers da casa se reuniram na sala para definir quem vai encarar o julgamento do público e, como já era de se esperar, as justificativas no confessionário lavaram muita roupa suja acumulada.
Vale lembrar que a berlinda começou a ser desenhada bem antes: Jordana já estava no sufoco por conta da dinâmica do Triângulo de Risco. Para completar o início do jogo, o Anjo Leandro Boneco deu a imunidade para Solange Couto, e o Líder Alberto Cowboy mandou Juliano Floss direto para a berlinda.
Décimo Paredão do BBB 26
No confessionário, com impressionantes oito votos, Jonas Sulzbach sobrou na votação da casa e foi o escolhido do grupo e puxou Gabriela para disputar a prova Bate e Volta.
Jordana votou em Leandro Boneco: Abriu o jogo dizendo que o voto foi puramente estratégico para tentar salvar a própria pele na dinâmica da semana.
Gabriela votou em Jonas Sulzbach: Alegou que o brother a chamou de falsa e que a relação de carinho que os dois tinham azedou de vez.
Leandro Boneco votou em Jonas Sulzbach: Não escondeu o jogo e disse que vota nele desde o primeiro dia, encarando o rival como um adversário forte nas provas.
Milena votou em Jonas Sulzbach: Justificou com a matemática do grupo e relembrou que o brother já a mandou para o Paredão duas vezes.
Solange Couto votou em Jonas Sulzbach: Deixou claro que o voto é estratégico, já que o acha muito forte fisicamente e um empecilho para ela ganhar provas.
Marciele votou em Jonas Sulzbach: Assumiu que o voto foi para seguir a estratégia do seu grupo de aliados.
Juliano Floss votou em Jonas Sulzbach: Desabafou dizendo que tenta emparedar o rival há semanas e que não concorda com as atitudes dele.
Chaiany votou em Jonas Sulzbach: Confessou que foi na onda da casa e que comprou as dores de Gabriela.
Ana Paula Renault votou em Jonas Sulzbach: Sem papas na língua, chamou o participante de "quinta série".
BBB 26: Dinâmica da Semana
Samira votou em Jonas Sulzbach: Foi curta, definindo o brother como uma pessoa oportuna no jogo.
Para fechar a noite com reviravolta, Jordana venceu a Prova Bate e Volta contra Jonas e Gabriela e se livrou do julgamento do público.
Com isso, o Paredão oficial está definido: Gabriela, Juliano Floss e Jonas Sulzbach disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil.