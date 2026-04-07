ASTROLOGIA

Cuidado com gastos impulsivos: Capricórnio, Áries e Leão veem o dinheiro aparecer apenas se estiverem atentos (7 de abril)

É o momento ideal para fechar contratos, organizar o caixa e mostrar quem manda no escritório

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:18

Signos e trabalho Crédito: Imagem gerada por IA

Se a manhã ainda estiver um pouco dispersa, não se preocupe: a partir das 13:58, a produtividade vai saltar. Com a entrada da Lua em Capricórnio, sua ambição desperta e o foco em resultados práticos se torna quase obsessivo. É o momento de colher os louros de quem trabalhou duro e mostrar sua competência com a autoridade de quem sabe o que faz. Líderes e superiores estarão de olho em quem entrega soluções, não em quem entrega desculpas.



Para os signos de Capricórnio, Áries e Leão, a tarde será um divisor de águas. A Lua ilumina o topo do mapa de muitos, trazendo uma visibilidade profissional poderosa. É o dia perfeito para apresentar aquele relatório detalhado, negociar prazos com fornecedores ou assumir a frente de um projeto que estava travado. O Sol em Áries unido a Saturno pede que você coloque ordem na bagunça. Se houver desorganização, o universo vai apontar o dedo, mas se houver estrutura, o reconhecimento virá.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

A Lua em Capricórnio é mestre em encontrar gastos inúteis e brechas por onde o dinheiro foge sem você perceber. Use a tarde para revisar orçamentos, cancelar assinaturas que você não usa e pensar em investimentos de longo prazo. Não é dia de gastos impulsivos de "fogo"; é dia de pensar em patrimônio. A percepção de valor está apurada, e sua capacidade de negociação será sua maior arma para fechar acordos lucrativos.

