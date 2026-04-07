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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:18
Se a manhã ainda estiver um pouco dispersa, não se preocupe: a partir das 13:58, a produtividade vai saltar. Com a entrada da Lua em Capricórnio, sua ambição desperta e o foco em resultados práticos se torna quase obsessivo. É o momento de colher os louros de quem trabalhou duro e mostrar sua competência com a autoridade de quem sabe o que faz. Líderes e superiores estarão de olho em quem entrega soluções, não em quem entrega desculpas.
Para os signos de Capricórnio, Áries e Leão, a tarde será um divisor de águas. A Lua ilumina o topo do mapa de muitos, trazendo uma visibilidade profissional poderosa. É o dia perfeito para apresentar aquele relatório detalhado, negociar prazos com fornecedores ou assumir a frente de um projeto que estava travado. O Sol em Áries unido a Saturno pede que você coloque ordem na bagunça. Se houver desorganização, o universo vai apontar o dedo, mas se houver estrutura, o reconhecimento virá.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
A Lua em Capricórnio é mestre em encontrar gastos inúteis e brechas por onde o dinheiro foge sem você perceber. Use a tarde para revisar orçamentos, cancelar assinaturas que você não usa e pensar em investimentos de longo prazo. Não é dia de gastos impulsivos de "fogo"; é dia de pensar em patrimônio. A percepção de valor está apurada, e sua capacidade de negociação será sua maior arma para fechar acordos lucrativos.
A energia de Capricórnio exige papel passado, assinatura e documentação. Se você quer ser levado a sério, aja como um profissional de alto nível. A inovação só será bem-vinda se vier acompanhada de um plano de execução impecável. O sucesso está batendo à porta, mas ele só entra se encontrar a casa arrumada e as metas bem definidas.