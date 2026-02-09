Acesse sua conta
Debaixo d'água: o megaprojeto que quer construir o túnel mais profundo do mundo

Projeto Rogfast promete acabar com as balsas e transformar a principal rota da costa norueguesa

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 09:00

Além de bater recordes de profundidade, túnel vai mudar a rotina de quem cruza os fiordes todos os dias
Além de bater recordes de profundidade, túnel vai mudar a rotina de quem cruza os fiordes todos os dias Crédito: (Foto: Mario1952/ Wikimedia Commons)

Por décadas, atravessar alguns trechos da costa norueguesa significou depender de balsas, filas e do humor do clima, bastante severo na parte norte do globo.

Em dias de vento forte ou neblina, atrasos fazem parte da rotina de quem precisa cruzar os fiordes para trabalhar, transportar mercadorias ou simplesmente viajar.

Esse cenário, no entanto, começa a mudar com o avanço do Projeto Rogfast, que promete transformar uma travessia marítima em um percurso contínuo por terra, mesmo que isso signifique dirigir centenas de metros abaixo do nível do mar.

Rogfast

Túnel batizado como 'Rogfast' terá mais de 25km de extensão por Volvo Group/Divulgação
Túnel bilionário, que deve ser inaugurado somente em 2033, vai ligar cidades importantes do país europeu por Norwegian Public Roads Administration/Divulgação
Trajeto da estrada costeira E39, na Noruega por Norwegian Public Roads Administration/Divulgação
1 de 3
Túnel batizado como 'Rogfast' terá mais de 25km de extensão por Volvo Group/Divulgação

Uma estrada onde hoje só há água

O Rogfast está sendo construído sob o leito do oceano e deve se tornar o túnel rodoviário mais profundo do mundo, chegando a quase 400 metros abaixo do nível do mar.

Mais do que um recorde de engenharia, a obra faz parte de um plano maior da Noruega: acabar com a dependência de balsas na rodovia E39, uma das principais rotas do país.

Na prática, isso significa ligar regiões que hoje são separadas por travessias marítimas demoradas e, muitas vezes, imprevisíveis. Onde antes era preciso esperar horários fixos de embarque, em breve bastará entrar no carro e seguir viagem.

O que muda para quem vive na região

Para moradores e trabalhadores locais, a diferença pode ser enorme. Caminhoneiros, por exemplo, poderão planejar rotas com mais precisão, sem o risco de perder horas esperando uma balsa.

Para quem faz deslocamentos diários, o ganho de tempo e a previsibilidade devem pesar ainda mais do que o fato de o trajeto passar pelo fundo do mar.

O turismo também entra nessa conta. Regiões antes vistas como “distantes” por causa da logística tendem a ficar mais acessíveis, o que pode aumentar o fluxo de visitantes e aquecer a economia local.

Dirigir sob o oceano, mas com foco em segurança

Apesar do cenário impressionante, o projeto aposta em soluções já testadas em grandes túneis. Serão duas galerias separadas, sistemas de monitoramento por câmeras e sensores, além de passagens de emergência a cada 250 metros.

A ventilação ficará por conta de um poço ligado à ilha de Kvitsøy, garantindo renovação de ar e controle de fumaça em situações críticas.

Quando a engenharia muda o cotidiano

No fim das contas, o Rogfast não é só sobre profundidade ou recordes. É sobre transformar água em caminho, reduzir distâncias e mudar a forma como pessoas e mercadorias circulam pela Noruega.

Para quem está acostumado a depender das balsas, a maior novidade talvez nem seja dirigir sob o mar, mas simplesmente poder seguir viagem sem precisar esperar o próximo barco.

Você pode se interessar em saber que o Caribe da Amazônia tem praia de água doce mais deslumbrante e lota de turistas do mundo todo.

