ASTROLOGIA

Dinheiro no bolso: 3 signos vivem virada profissional e veem os resultados aparecerem nesta quinta (5 de fevereiro)

Com o Sol em Aquário e a Lua em Touro, a criatividade encontra a produtividade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14:14

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Oportunidade à vista? Mais do que isso: é hora de ver o saldo subir. Nesta quinta-feira, o céu favorece quem trabalha com seriedade e busca resultados palpáveis.



Se você estava esperando uma resposta sobre um aumento, um novo contrato ou um investimento, o dia é hoje.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Áries, Leão e Sagitário estão com a faca e o queijo na mão. A visibilidade profissional está em alta, mas o Universo avisa: nada de saltos no escuro.

