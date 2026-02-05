Dinheiro no bolso: 3 signos vivem virada profissional e veem os resultados aparecerem nesta quinta (5 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14:14
Oportunidade à vista? Mais do que isso: é hora de ver o saldo subir. Nesta quinta-feira, o céu favorece quem trabalha com seriedade e busca resultados palpáveis.
Se você estava esperando uma resposta sobre um aumento, um novo contrato ou um investimento, o dia é hoje.
Áries, Leão e Sagitário estão com a faca e o queijo na mão. A visibilidade profissional está em alta, mas o Universo avisa: nada de saltos no escuro.
O foco deve ser em compras duráveis e negócios que tragam segurança a longo prazo. É o momento perfeito para organizar a vida financeira e dar um passo concreto em direção àquela independência que você tanto sonha.