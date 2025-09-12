'Dona de Mim': veja resumo do capítulo desta sexta-feira (12)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:57
Um clima de tensão marcará o capítulo desta sexta-feira (12) de "Dona de Mim", da TV Globo. Desconfianças entre os personagens, descobertas envolvendo Justiça e outros acontecimentos movimentarão a novela da 7 neste dia. Entre as cenas da trama, uma personagem desconfiará de um possível envolvimento de Ryan (L7NNON) com ilícitos, Marlon (Humberto Morais) e Alan (Hugo Rezende) descobrirão que Bárbara (Giovana Cordeira) foi deportada dos Estados Unidos, e muito mais.
Elenco de Dona de Mim
Veja o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (12):
Ryan fica tenso ao ver uma blitz policial, e Solange desconfia. Durval e Vespa zombam por Ryan acreditar que se livrará de sua dívida com eles. Marlon comenta com Alan que se culpa pelo mau desempenho dos alunos do galpão no exame de faixa do kickboxing. Danilo mostra para Alan e Marlon um vídeo de Bárbara sendo deportada dos Estados Unidos.