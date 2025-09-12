TENSO

'Dona de Mim': veja resumo do capítulo desta sexta-feira (12)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:57

Marlon descobrirá que Bárbara foi deportada dos Estados Unidos Crédito: Reprodução / Gshow

Um clima de tensão marcará o capítulo desta sexta-feira (12) de "Dona de Mim", da TV Globo. Desconfianças entre os personagens, descobertas envolvendo Justiça e outros acontecimentos movimentarão a novela da 7 neste dia. Entre as cenas da trama, uma personagem desconfiará de um possível envolvimento de Ryan (L7NNON) com ilícitos, Marlon (Humberto Morais) e Alan (Hugo Rezende) descobrirão que Bárbara (Giovana Cordeira) foi deportada dos Estados Unidos, e muito mais.

Veja o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (12):