SAÚDE

É grave? Entenda por que infecção urinária levou Preta Gil à UTI e quais riscos a cantora corre

Doença costuma ser simples de tratar, mas no caso da artista requer mais cuidados

Preta Gil voltou a ser internada, desta vez em Salvador. Com um quadro de infecção urinária, a cantora deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aliança no sábado (8). Segundo o boletim médico, ela tem sido monitorada.>