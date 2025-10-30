Acesse sua conta
Energia das trevas: 3 signos vão sentir um baque no dia 31 de outubro

A noite de Halloween vai mexer com as emoções de alguns de forma intensa

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 17:00

Energia sombria pode pairar no dia 31 de outubro
Energia sombria pode pairar no dia 31 de outubro Crédito: Free Pik

A noite de 31 de outubro é famosa por ser o Halloween, mas, para a Astrologia, essa data vai muito além das fantasias e das histórias assustadoras. Acredita-se que, neste dia, o véu entre o mundo físico e o espiritual se torna mais tênue, favorecendo momentos de conexão com o mundo dos mortos e até passagens de energias que podem ser pesadas, vindas das trevas. Para alguns signos do zodíaco, essa vibração será sentida de forma intensa, causando um grande baque emocional no Dia das Bruxas. 

Veja os 3 signos que vão sentir uma energia de trevas no dia 31 de acordo com o time de astrólogos de João Bidu:

Escorpião

Não poderia ser diferente: Escorpião reina absoluto nesta época! Como signo regido por Plutão, planeta da transformação, ele naturalmente se conecta com os mistérios, o oculto e o renascimento. Por isso, a noite de 31/10 desperta sentimentos profundos e até algumas revelações inesperadas. É um ótimo momento para fazer rituais de limpeza energética, cortar laços antigos e renascer em novas intenções.

Peixes

Sensível e intuitivo, Peixes absorve as energias do ambiente como uma esponja. Por isso, a vibração mística da noite de 31/10 pode ser ainda mais intensa para os piscianos. É provável que surjam sonhos reveladores, déjà-vus e até momentos perturbadores naquele estado entre o sono e o mundo desperto. 

Capricórnio

Mesmo sendo um signo mais racional, Capricórnio também vai sentir essa energia especial. Afinal, a data pode trazer reflexões profundas sobre o propósito de vida e sobre o que realmente tem valor. É um momento em que o lado prático se mistura com o espiritual, e caso bem filtrada, essas energias podem ser canalizadas em forma de luz e força para seguir. 

Tags:

Signos Astrologia Halloween

