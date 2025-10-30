Energia das trevas: 3 signos vão sentir um baque no dia 31 de outubro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 17:00
A noite de 31 de outubro é famosa por ser o Halloween, mas, para a Astrologia, essa data vai muito além das fantasias e das histórias assustadoras. Acredita-se que, neste dia, o véu entre o mundo físico e o espiritual se torna mais tênue, favorecendo momentos de conexão com o mundo dos mortos e até passagens de energias que podem ser pesadas, vindas das trevas. Para alguns signos do zodíaco, essa vibração será sentida de forma intensa, causando um grande baque emocional no Dia das Bruxas.
Trevas
Veja os 3 signos que vão sentir uma energia de trevas no dia 31 de acordo com o time de astrólogos de João Bidu:
Escorpião
Não poderia ser diferente: Escorpião reina absoluto nesta época! Como signo regido por Plutão, planeta da transformação, ele naturalmente se conecta com os mistérios, o oculto e o renascimento. Por isso, a noite de 31/10 desperta sentimentos profundos e até algumas revelações inesperadas. É um ótimo momento para fazer rituais de limpeza energética, cortar laços antigos e renascer em novas intenções.
Peixes
Sensível e intuitivo, Peixes absorve as energias do ambiente como uma esponja. Por isso, a vibração mística da noite de 31/10 pode ser ainda mais intensa para os piscianos. É provável que surjam sonhos reveladores, déjà-vus e até momentos perturbadores naquele estado entre o sono e o mundo desperto.
Capricórnio
Mesmo sendo um signo mais racional, Capricórnio também vai sentir essa energia especial. Afinal, a data pode trazer reflexões profundas sobre o propósito de vida e sobre o que realmente tem valor. É um momento em que o lado prático se mistura com o espiritual, e caso bem filtrada, essas energias podem ser canalizadas em forma de luz e força para seguir.