Enquete BBB 25: Quem você quer que vá para a vitrine do Seu Fifi?

O participante mais votado pelo público irá para uma vitrine em um shopping no Rio de Janeiro ouvir fofocas do público

Uma dinâmica inédita foi anunciada durante o programa ao vivo do BBB 25 na noite desta terça (11): um dos participantes terá o privilégio de ir para uma vitrine de um shopping do Rio de Janeiro pegar informações diretamente com o público. O CORREIO criou uma enquete para que o leitor possa decidir quem merece mais receber fofocas na vitrine do Seu Fifi - robô fofoqueiro que já revelou informações para os confinados na casa. >