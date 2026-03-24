Escute seu corpo: Como a Lua em Câncer afeta a imunidade, vitalidade e pede autocuidado hoje (24 de março)

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de março de 2026 às 19:19
O nosso corpo físico é uma máquina perfeita que nos avisa quando algo na nossa mente não vai bem. Nesta terça-feira, com o ingresso da Lua no signo de Câncer, o nosso trato digestivo e o nosso sistema nervoso viram os grandes termômetros do dia. Câncer rege o peito e o estômago, áreas que costumam absorver o estresse e as preocupações como uma esponja. Se o ritmo acelerado da manhã te deixar ansioso, o seu corpo vai te cobrar o descanso na mesma moeda à tarde.
Os signos de Áries, Gêmeos e Aquário precisam redobrar a atenção com a saúde e a nutrição. O ariano deve tomar cuidado para que a pressa não vire dor de cabeça; o geminiano pode sentir um cansaço súbito se exagerar nas telas pela manhã; e o aquariano precisa vigiar o que coloca no prato à tarde, pois o estresse pode travar a digestão. É o dia perfeito para apostar naquela comida caseira.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
A recomendação astrológica é: se você sentir desconforto gástrico ou aperto no peito, não ignore achando que é apenas um mal-estar físico passageiro. Muitas vezes, isso é o reflexo de uma conversa engasgada, de um medo do futuro ou de uma mágoa que você não conseguiu "digerir" por completo. Pare alguns minutos, respire fundo usando o diafragma e dê um tempo para que os seus pensamentos se acalmem.
Aproveite o final do dia para praticar rituais que restabeleçam o seu campo energético. Um banho morno, uma roupa confortável e o afastamento das redes sociais pelo menos uma hora antes de dormir farão milagres pelo seu sono. Respeitar o seu ritmo biológico não é um luxo, é uma estratégia de sobrevivência para dar conta dos desafios que o novo ano astrológico está trazendo. Cuide do seu templo e a sua mente responderá com clareza.