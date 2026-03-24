Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Escute seu corpo: Como a Lua em Câncer afeta a imunidade, vitalidade e pede autocuidado hoje (24 de março)

Pare e analise o que a sua mente está tentando te alertar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de março de 2026 às 19:19

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O nosso corpo físico é uma máquina perfeita que nos avisa quando algo na nossa mente não vai bem. Nesta terça-feira, com o ingresso da Lua no signo de Câncer, o nosso trato digestivo e o nosso sistema nervoso viram os grandes termômetros do dia. Câncer rege o peito e o estômago, áreas que costumam absorver o estresse e as preocupações como uma esponja. Se o ritmo acelerado da manhã te deixar ansioso, o seu corpo vai te cobrar o descanso na mesma moeda à tarde.

Os signos de Áries, Gêmeos e Aquário precisam redobrar a atenção com a saúde e a nutrição. O ariano deve tomar cuidado para que a pressa não vire dor de cabeça; o geminiano pode sentir um cansaço súbito se exagerar nas telas pela manhã; e o aquariano precisa vigiar o que coloca no prato à tarde, pois o estresse pode travar a digestão. É o dia perfeito para apostar naquela comida caseira.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cor e número da sorte de hoje (24 de março): uma mudança inesperada na carreira pode abrir caminho para mais prosperidade

Tarot aponta maré de abundância para 3 signos hoje (24 de março)

3 signos recebem um vislumbre de esperança para o futuro hoje (24 de março) e podem sair de um período mais pesado

Touro, Câncer, Libra e Capricórnio serão abençoados pelo Universo hoje (24 de março) e vivem um dia de cura, alívio e recomeço

Hoje (24 de março), o dia pede limites, silêncio estratégico e escolhas mais conscientes para os signos

A recomendação astrológica é: se você sentir desconforto gástrico ou aperto no peito, não ignore achando que é apenas um mal-estar físico passageiro. Muitas vezes, isso é o reflexo de uma conversa engasgada, de um medo do futuro ou de uma mágoa que você não conseguiu "digerir" por completo. Pare alguns minutos, respire fundo usando o diafragma e dê um tempo para que os seus pensamentos se acalmem.

Aproveite o final do dia para praticar rituais que restabeleçam o seu campo energético. Um banho morno, uma roupa confortável e o afastamento das redes sociais pelo menos uma hora antes de dormir farão milagres pelo seu sono. Respeitar o seu ritmo biológico não é um luxo, é uma estratégia de sobrevivência para dar conta dos desafios que o novo ano astrológico está trazendo. Cuide do seu templo e a sua mente responderá com clareza.

Leia mais

Imagem - Grávida, Lore Improta revela desejo inusitado durante a segunda gravidez: 'Tenho alergia'

Grávida, Lore Improta revela desejo inusitado durante a segunda gravidez: 'Tenho alergia'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (24) podem mudar o seu mês

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (24) podem mudar o seu mês

Imagem - Morte de Cayman e traição marcam a semana em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (23 a 28 de março)

Morte de Cayman e traição marcam a semana em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (23 a 28 de março)

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

Mais recentes

Imagem - Apresentadora da Globo tem iate de R$ 20 milhões com jacuzzi, e luxo impressiona

Apresentadora da Globo tem iate de R$ 20 milhões com jacuzzi, e luxo impressiona
Imagem - Globo cobra R$ 1,5 milhão de Pedro do BBB 26 e defesa reage: ‘não fomos notificados’

Globo cobra R$ 1,5 milhão de Pedro do BBB 26 e defesa reage: ‘não fomos notificados’
Imagem - Rosalva confessa que pegou livro de ervas; confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (24 de março)

Rosalva confessa que pegou livro de ervas; confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (24 de março)

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 77 vagas imediatas e salários de até R$ 16 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 77 vagas imediatas e salários de até R$ 16 mil

Imagem - INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário
02

INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário

Imagem - Anjo da Guarda faz alerta para 4 signos nesta terça (24 de março): cuidado com ilusões e falsas promessas
03

Anjo da Guarda faz alerta para 4 signos nesta terça (24 de março): cuidado com ilusões e falsas promessas

Imagem - ZCIT provoca chuva forte com trovoada na Bahia; veja alerta
04

ZCIT provoca chuva forte com trovoada na Bahia; veja alerta