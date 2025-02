APAIXONADA

Ex-Globo anuncia casamento com idoso apresentado por Eri Johnson: 'Nunca existiu preconceito'

Atriz está com o noivo desde 2020

Adriana Birolli está apaixonada e vai se casar. A atriz, que tem 36 anos, anunciou que vai subir ao altar com Ivan Zettel, de 62 anos, no segundo semestre.>

Feliz da vida, ela contou que os dois estão juntos desde 2020 e que o cupido da relação é ninguém menos que Eri Johnson. "Vou me casar! Meu novo projeto para 2025! Eu sei que vai ser lindo, mas também sei que vai dar muito trabalho! E o primeiro passo, pra mim, foi escolher quem vai estar do meu lado pra me ajudar", postou a artista.>

"Começando 2025 com uma novidade na vida pessoal. Vou me casar. Noivei no final de 2023, mas ano passado eu e Ivan não conseguimos parar para pensar nesse assunto, muito trabalho. E agora, no começo deste ano, tomamos a decisão de casar em 2025, no segundo semestre. Será um trabalho grande, casamento gera muita expectativa, são muitas decisões para tomar a respeito, muitas escolhas, então estou apenas começando", seguiu.>