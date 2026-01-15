HISTÓRIA

Experimento Filadélfia: o que explica o navio que fica invisível diante dos nossos olhos

Conheça a explicação científica que desmistifica o suposto desaparecimento do USS Eldridge

15 de janeiro de 2026

Analisamos os fatos e as teorias sobre o destróier que teria ficado invisível em 1943

Durante os conflitos da Segunda Guerra Mundial, o porto da Filadélfia supostamente abrigou um evento inexplicável.

Dizem que um navio de guerra desapareceu completamente e teria “saltado” através das dimensões geográficas. Esse relato atravessou décadas e ainda desperta curiosidade em pesquisadores do mundo todo.

O plano para ocultar embarcações

A Marinha dos Estados Unidos tentava aplicar conceitos físicos complexos para criar uma forma de proteção invisível. Eles buscavam uma “camuflagem eletromagnética” capaz de frustrar os radares das forças inimigas.

Contudo, a história popular sugere que a experiência gerou resultados inesperados e perigosos. Testemunhas afirmam que uma estranha fumaça verde surgiu antes de o destróier sumir completamente da vista de todos.

Consequências terríveis para a tripulação

Relatos perturbadores descrevem o estado de saúde dos homens que estavam no USS Eldridge. Ao reaparecer, a tripulação enfrentava problemas mentais severos e danos físicos sem explicação lógica.

Alguns marinheiros teriam morrido queimados subitamente após o retorno da embarcação. Outros relatos bizarros dizem que corpos foram encontrados “fundidos” nas paredes de aço, como se tivessem se mesclado ao navio.

O que a história oficial revela

Apesar do fascínio popular, registros históricos desmentem a ocorrência desse teste nos moldes narrados. Os documentos de bordo mostram que o navio estava navegando em águas distantes naquele período específico.

A ciência sugere que o mito surgiu de uma interpretação equivocada sobre a proteção contra minas. Os navios ficavam “invisíveis” ao magnetismo, um procedimento padrão que não envolvia o desaparecimento visual da estrutura.

A mente por trás da lenda

A divulgação dessa história começou anos depois, quando Morris Jessup recebeu cartas misteriosas de Carl Allen. O autor das mensagens alegava ser uma testemunha ocular, mas sua credibilidade foi seriamente questionada posteriormente.