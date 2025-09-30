CONFIRA

Filhas de Cris Pereira, humorista de ‘A Praça é Nossa’ publicam vídeos em defesa do pai; veja

Humorista foi condenado a 18 anos de prisão por estupro de vulnerável

Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 21:20

Filha do ator se pronunciou sobre acusação Crédito: Reprodução | Instagram

As filhas do ator Cristiano Pereira, conhecido como Jorge da Borracharia de ‘A Praça é Nossa’, acusado de estupro, se pronunciaram após a condenação do pai a 18 anos de prisão. O ator foi condenado por ter abusado da própria filha de 7 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Nas redes sociais, Caterine Pereira e Melissa de Freitas, frutos do casamento do humorista com a influenciadora Mary Godoy, publicaram uma nota oficial divulgada pelo pai, na qual ele nega as acusações e afirma ser inocente.

Além disso, Caterine, a filha mais velha do ator, derramou elogios ao pai através da publicação de um vídeo. “Diante de ver tanto comentário absurdo e calunioso por aí, eu não consegui ficar quieta, sem falar nada, até porque eu não imaginei que em algum momento da minha vida, eu viria dar esse tipo de declaração sobre meu pai”, iniciou.

“É o homem mais puro que eu conheço, é o melhor pai do mundo e a melhor referência de homem que os filhos poderiam ter por perto. Ele é o homem mais cheio de amor, carinho, cuidado e respeito que eu já pude ver, e como filha mais velha, eu vi os meus quatro irmãos nascerem e crescerem ao lado dele sempre transbordando carinho e amor. E foi assim que eu aprendi sobre amor, zelo e família”, disse Caterine, que salientou ainda que “há quatro anos, a família vive a angústia”.

Já Melissa também publicou um vídeo em sua rede social em que inicia falando sobre as problemáticas relacionadas aos casos de estupro registrados no Brasil. “Também é revoltante saber que muitas acusações foram feitas contra pessoas inocentes”, inicia a gravação em defesa ao pai.

“Essa pessoa inocente é o meu pai. A relação dele com os filhos, por unanimidade, é muito boa, muito respeitosa. Pessoas que ficam falando coisas na internet, que não conhece, que não vê, que não sabe. Sabem o que? O que leram numa manchete?”, questiona Melissa que segue explicando sua relação com o pai, assim como a irmã Katherine.

Entenda o caso

Cris foi condenado na 7ª Câmara do TJ-RS nesta quinta-feira (25) a 18 anos de prisão por estupro de vulnerável contra a própria filha, nascida em 2016.

O caso tramita na 6ª Vara de Família de Porto Alegre, onde também corre um processo de guarda. Nele, foi determinada convivência assistida para resguardar a criança.

De acordo com a advogada da vítima, Aline Rübenich, a menina é fruto de um relacionamento breve entre os pais, que eram amigos de longa data. O humorista não teria assumido a filha nem mantido convivência regular, mas, por insistência da mãe, passaram a se relacionar.

Após uma visita paterna, a mãe teria percebido sinais de abuso e procurou a polícia. Foi registrado boletim de ocorrência, e a criança passou por exames de corpo de delito e depois teve início o processo criminal por abuso sexual.

A defesa do humorista ingressou com uma ação de inversão de guarda, alegando alienação parental baseada em suposta falsa acusação.

O que diz a defesa do humorista

Em nota, o advogado de Cris, Edson Cunha, explicou que a “sentença reconheceu a ausência de provas”.

Conforme a nota, a ex do ator, que poderia não ter aceito o fim da relação, e por isso, recorreu da sentença que absolveu e inocentou Cristiano.