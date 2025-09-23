Acesse sua conta
'Foi de uma hora para outra': Clara Maia explica condição que levou à morte de um dos gêmeos

Influenciadora deu à luz com 27 semanas; um bebê não resistiu e outro luta pela vida na UTI

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 21:07

Clara Maia contou que a gravidez foi afetada por uma síndrome rara Crédito: Reprodução

A influenciadora digital Clara Maia abriu o coração nesta terça-feira (23) sobre o parto prematuro de seus gêmeos, que nasceram com apenas 27 semanas de gestação. Um dos bebês, Túlio, não resistiu, enquanto Theo segue internado na UTI neonatal.

Clara explicou que a causa foi a síndrome da transfusão feto-fetal aguda, uma condição rara que ocorre em gestações gemelares quando a placenta distribui de forma desigual o fluxo sanguíneo entre os fetos. Um dos bebês se torna doador e recebe menos sangue e oxigênio, enquanto o receptor recebe fluxo excessivo, podendo sofrer sobrecarga cardíaca. Estima-se que a síndrome afete entre 10% e 15% das gestações gemelares.

“No nosso caso, a condição surgiu de forma aguda, de uma hora para outra. Não houve tempo de realizar cirurgia a laser. Todos os exames estavam normais, e acompanhávamos com ultrassom a cada duas semanas”, explicou Clara.

Durante o parto cesáreo de emergência, Túlio, o receptor, nasceu com 995 gramas e não resistiu devido à sobrecarga no coração, enquanto Túlio, o doador, nasceu com 680 gramas e segue lutando pela vida.

A influenciadora ainda agradeceu o apoio recebido e afirmou ter esperança na recuperação do filho sobrevivente: “Seguimos com fé, esperança e amor. Theo sente todo esse carinho e está respondendo bem, se mantendo estável, graças a Deus. Obrigada por essa corrente de oração. Vocês são nosso exército do bem.”

Além de Theo, Clara e o marido André Coelho são pais dos gêmeos José e João, de 1 ano.

