NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Arlete descobre segredo sobre Valéria e Bia

No capítulo desta terça (20), segredos vêm à tona e guerra entre famílias se intensifica

O capítulo desta terça-feira (20) de Garota do Momento, novela de Alessandra Poggi exibida às 18h25 na TV Globo, promete reviravoltas que abalam os núcleos centrais da trama. Arlete (Malu Galli) finalmente toma conhecimento do passado sombrio envolvendo Valéria e Bia, revelado por Clarice e Beatriz. A verdade deixa a empresária em choque e acende um novo alerta dentro da família Alencar. >

Em outra frente do embate, Zélia pressiona Basílio a se posicionar na disputa entre os Alencar e os rivais. O modelo, no entanto, parece ter seus próprios planos e assume o protagonismo do novo comercial da Perfumaria Carioca, surpreendendo a todos com sua desenvoltura.>