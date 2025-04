NOVELAS

'Garota do Momento': capítulo de hoje promete refém, sumiço e clima de romance; saiba mais

No episódio desta segunda-feira (14), desconfianças, tensões familiares e encontros inesperados agitam a trama das 18h20 na Globo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de abril de 2025 às 15:51

'Garota do Momento': capítulo de hoje promete refém, sumiço e clima de romance; saiba mais Crédito: Reprodução/Globo

O capítulo desta segunda-feira (14) de Garota do Momento chega carregado de tensão e emoções à flor da pele. A novela das 18h20, escrita por Alessandra Poggi, promete mexer com os nervos do público ao mostrar o desenrolar de situações delicadas envolvendo segredos, dívidas perigosas e paixões contidas.>

Juliano começa a semana desconfiado do desaparecimento repentino de Clarice. O mistério em torno da jovem só cresce, e até Teresa entra na história, querendo saber qual é a real ligação entre Clarice e Zélia.>

Enquanto isso, Raimundo e Lígia, mesmo afastados, não conseguem tirar um ao outro da cabeça. O sentimento entre os dois parece insistir em sobreviver, mesmo diante dos obstáculos.>

Nos bastidores da música, Alfredo surpreende ao propor a Érico uma turnê com Verônica Queen, o que pode mudar o rumo da carreira da cantora. Já Glorinha e Marlene seguem firmes nos negócios e decidem o nome do novo produto que estão lançando no mercado.>

Mas o clima esquentará de verdade quando Nelson, sufocado por uma dívida, pede ajuda a Anita e acaba colocando a família inteira em uma situação de risco, tornando todos reféns de seu desespero.>

E não para por aí: Vera e Sebastião recebem uma intimação inesperada da prefeitura, o que pode abalar ainda mais a estrutura da família. No fim do episódio, Juliano encara Clarice e a pressiona sobre seu paradeiro, deixando no ar mais perguntas do que respostas.>