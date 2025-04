CHOCANTE

Homem é flagrado abatendo pombos com espingarda de pressão; 'levar pra mãe cozinhar'

Ocorrência inusitada em Canoinhas termina com apreensão de arma, pássaros mortos e termo por maus-tratos

Os policiais relataram ter escutado os disparos e, ao se aproximarem, encontraram o homem com uma espingarda de pressão equipada com luneta. Junto com ele, havia um recipiente contendo chumbinhos e quatro pombos já mortos, todos com perfurações provocadas pelos disparos.>