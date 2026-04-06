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Donos de pets terão de pagar taxa de R$ 602 para passear com animais nas ruas; veja onde

Taxa para quem tem cachorro vira debate quente

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Matheus Ribeiro

  • Agência Correio

  • Matheus Ribeiro

Publicado em 25 de março de 2026 às 19:44

Medida contra sujeira nas ruas pode custar caro a donos de cães Crédito: Freepik

Uma proposta em debate no norte da Itália pode mexer no bolso de moradores e turistas que têm cães. Em Bolzano, autoridades analisam a criação de uma taxa para quem circular pela cidade com animais de estimação.

Se a medida avançar, tutores visitantes poderão pagar cerca de 1,50 euro por dia. Já os moradores podem enfrentar uma cobrança anual próxima de 100 euros, o equivalente a cerca de R$ 602.

Q.I. do cão: veja as raças de cachorros mais inteligentes

Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock
O pastor alemão e o pastor belga malinois compartilham semelhanças, mas são distintos em diversos aspectos (Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock) por Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock
O pastor belga malinois é extremamente inteligente, leal e energético (Imagem: George Trumpeter | Shutterstock) por Imagem: George Trumpeter | Shutterstock
Inteligente e sempre alerta, o pastor belga malinois tem uma natureza protetora e determinada (Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock) por Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock
Kelpie australiano: cachorro ativo e inteligente, ideal para tutores com muita disposição por Reprodução/Pexels
Kelpie australiano foi criado para ser cão de pastoreio e que fosse resistente o bastante para correr longas distâncias nas fazendas por Pixabay
Kelpie australiano. Eles são cães inteligentes e apegados aos tutores, são obedientes e independentes, mas não devem ficar longos períodos sozinhos e podem ficar entediados com certa facilidade por Reprodução/Pexels
O labrador retriever é uma das raças de cachorro mais populares do mundo (Imagem: Rosa Jay | Shutterstock) por
O labrador retriever é um cachorro inteligente e sociável, ótimo para tutores iniciantes (Imagem: sanjagrujic | Shutterstock) por Imagem: sanjagrujic | Shutterstock
O labrador retriever tem olhos grandes e orelhas caídas que o tornam ainda mais encantador (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
O labrador retriever é um excelente parceiro em trajetos planos e climas mais amenos (Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock) por Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock
Para manter o bem-estar do labrador retriever, é necessária uma dieta equilibrada (Imagem: Christian Mueller | Shutterstock) por
O border collie é considerado um dos cães mais inteligentes do mundo (Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock) por Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock
O border collie utiliza um olhar fixo e movimentos suaves para conduzir o rebanho (Imagem: Iulia_C | Shutterstock) por Imagem: Iulia_C | Shutterstock
O border collie é considerado o cachorro mais inteligente do mundo (Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock) por Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock
Os cachorros da raça border collie são conhecidos por sua inteligência e energia infinita (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por
O border collie pode acompanhar tutores em corridas de longa distância (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock
O pastor australiano e o border collie são visualmente parecidos, mas diferentes em vários outros aspectos (Imagem: JKiri | Shutterstock) por Imagem: JKiri | Shutterstock
O golden retriever une inteligência, equilíbrio e uma paciência exemplar com crianças (Imagem: Donamen | Shutterstock) por Imagem: Donamen | Shutterstock
Os filhotes de golden retriever têm olhos expressivos e orelhas caídas que adicionam um toque de doçura à sua aparência (Imagem: Orientgold | Shutterstock) por
O golden retriever é extremamente dócil, obediente e sociável (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é reconhecido por sua inteligência e gentileza (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro de temperamento dócil e carinhoso (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro que, devido à inteligência, é muito utilizado como cão-guia (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
O pastor australiano é conhecido pela inteligência, obediência e enorme disposição (Imagem: kathrineva20 | Shutterstock) por Imagem: kathrineva20 | Shutterstock
Por ser extremamente ativo, o pastor australiano necessita de uma dieta equilibrada e nutritiva (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
O Hovawart é conhecido pela sua lealdade, inteligência e instinto protetor. Ele teve origem na Alemanha e foi desenvolvido para ser cachorro de guarda em fazendas e castelos. por Reprodução: Pixabay
Adestrar o cachorro espanhol é fácil porque ele é um dos mais inteligentes. Por ser obediente e ter uma grande capacidade de aprendizagem, entende rápido os comandos porque fica atento ao treinamento. É um cachorro policial muito competente por Shutterstock
O pastor de Shetland é obediente e muito ligado ao tutor (Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock) por Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock
O pastor de Shetland demanda uma alimentação rica em proteínas de qualidade, vitaminas e minerais (Imagem: MirasWonderland | Shutterstock) por Imagem: MirasWonderland | Shutterstock
A raça pastor de Shetland é admirada tanto em competições de beleza e obediência quanto como animal de estimação (Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock) por Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock
O cocker spaniel inglês é um cachorro enérgico, alegre e muito ligado à família (Imagem: Sherbak_photo | Shutterstock) por Imagem: Sherbak_photo | Shutterstock
O cocker spaniel é bastante sociável e se adapta bem a diferentes ambientes (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por Imagem: otsphoto | Shutterstock
Os cachorros da raça cocker spaniel são alegres e brincalhões (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
O pastor australiano se adapta um pouco melhor a momentos de descanso com o tutor (Imagem: Julia Suhareva | Shutterstock) por Imagem: Julia Suhareva | Shutterstock
Muito inteligente, o pastor australiano precisa de exercícios físicos e mentais regulares (Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock) por Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock
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Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock

A discussão cresce porque toca em um ponto sensível da vida urbana: o equilíbrio entre o convívio com os pets, a limpeza das ruas e a responsabilidade de quem circula com animais em espaços públicos.

Cães

As quedas de cães e gatos são comuns, e os tutores precisam estar atentos aos sinais de desconforto (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
A cama tipo almofada é ideal para cães que gostam de dormir esparramados (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Os cães-guia precisam estar em plenas condições físicas e mentais para desempenhar sua função com segurança e eficiência (Imagem: 24K-Production | Shutterstock) por Imagem: 24K-Production | Shutterstock
O border collie é considerado um dos cães mais inteligentes do mundo (Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock) por Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock
Os cães pastores são inteligentes, ágeis e têm um forte instinto de proteção (Imagem: Hanna Borysenko | Shutterstock) por Imagem: Hanna Borysenko | Shutterstock
A creche estimula o bem-estar físico e mental dos cães (Imagem: Hero Images Inc | Shutterstock) por Imagem: Hero Images Inc | Shutterstock
Plutão é um nome que reflete personalidade e charme para cães pequenos (Imagem: Ezzolo | Shutterstock) por Imagem: Ezzolo | Shutterstock
Cães e gatos devem receber uma alimentação com todos os nutrientes necessários para evitar consequências danosas à saúde (Imagem: Chendongshan | Shutterstock) por Imagem: Chendongshan | Shutterstock
Alguns alimentos ajudam a manter a saúde bucal dos cães (Imagem: Ellina Balioz | Shutterstock) por Imagem: Ellina Balioz | Shutterstock
Cães idosos possuem necessidades nutricionais específicas (Imagem: Daria Lixovetckay | Shutterstock) por Imagem: Daria Lixovetckay | Shutterstock
Cães podem se acostumar com a ausência dos tutores (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Cães da raça pastor belga de pelos longos, como o groenendael, necessitam de escovação frequente para evitar nós (Imagem: Eudyptula | Shutterstock) por Imagem: Eudyptula | Shutterstock
Os cães também podem sentir ciúmes dos tutores (Imagem: Nina Buday | Shutterstock) por Imagem: Nina Buday | Shutterstock
Diversas raças de cães se destacam por seu instinto de guarda e lealdade aos tutores (Imagem: Eudyptula | Shutterstock) por Imagem: Eudyptula | Shutterstock
A coceira é um processo natural dos cães, mas o tutor deve ficar atento (Imagem: Julia Zavalishina | Shutterstock) por Imagem: Julia Zavalishina | Shutterstock
A adoção ajuda a reduzir o número de cães sem lar (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock) por Imagem: hedgehog94 | Shutterstock
Os cães são ótimos companheiros para as crianças (Imagem: Tomsickova Tatyana | Shutterstock) por Imagem: Tomsickova Tatyana | Shutterstock
Clark é o nome ideal para cães de personalidade dócil (Imagem: Chedko | Shutterstock) por Imagem: Chedko | Shutterstock
As características de alguns cães são ideais para tutores de primeira viagem (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Algumas plantas podem ser perigosas para cães e gatos (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
Os cães podem vocalizar mais que o normal quando estão com dor (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock
O cuidado com a alimentação é essencial para a saúde de cães obesos (Imagem: Maximilian100 | Shutterstock) por Imagem: Maximilian100 | Shutterstock
Cães de pelagem curta não precisam de tosa frequente (Imagem: Bianca Grueneberg | Shutterstock) por
A pelagem longa e sedosa faz do papillon um dos cães mais delicados (Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock) por
Algumas raças de cães e gatos têm maior predisposição genética para a ansiedade (Imagem: VesnaArt | Shutterstock) por
O transtorno de ansiedade em cães e gatos pode ter diversas causas e sintomas, exigindo identificação e tratamento especializado (Imagem: E LLL | Shutterstock) por
Trocar a água e lavar os potes regularmente são ações que evitam que os cães ingiram parasitas (Imagem: Andrii Anna photograp | Shutterstock) por
Os cães e os gatos também podem adquirir doenças que colocam sua saúde em risco (Imagem: Bachkova Natalia | Shutterstock) por
A higiene e o uso de produtos específicos são essenciais para proteger cães e gatos de pulgas e carrapatos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por
Otite canina causa inflamação no ouvido dos cães, afetando o bem-estar do animal (Imagem: megaflopp | Shutterstock) por
Saúde ocular dos cães pode ser afetada pelo envelhecimento (Imagem: Pressmaster | Shutterstock) por
Alguns cães se destacam por sua energia e necessidade incessante de atividades (Imagem: Ksenia Raykova | Shutterstock) por
Curiosidades sobre a raça golden retriever revelam traços da história e características dos cães (Imagem: Vinicius Florio | Shutterstock) por
Peixe cru pode conter bactériase causar intoxicação alimentar em cães (Imagem: Chendongshan | Shutterstock) por
Chocolate possui substância tóxica para cães e gatos (Imagem: Ezzolo | Shutterstock) por
Frutas ácidas podem causar gastrite nos cães (Imagem: SouthBaby | Shutterstock) por
Alguns cães conquistam as pessoas pela fofura (Imagem: Ezzolo | Shutterstock) por
Uma boa dieta e acompanhamento veterinário são obrigatórios para manter a saúde dos cães dessa raça (Imagem: Utekhina Anna | Shutterstock) por
O poodle toy é um dos cães mais espertos do mundo (Imagem: evrymmnt | Shutterstock) por
Cães de pequeno a médio porte se adaptam melhor a espaços menores (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) por
Shih tzu e lhasa apso são cães pequenos e com pelagem longa (Imagem: Sue Thatcher e SubertT | Shutterstock) por
Diferente das fêmeas, os cães machos podem requerer mais exercícios físicos para se manterem satisfeitos (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
Quando filhotes, os cães podem dormir entre 15 e 19 horas por dia (Imagem: ConstanzaMartinez | Shutterstock) por
As orelhas dos cães têm diversas funções (Imagem: tetiana_u | Shutterstock) por
Existem diferentes vantagens em adotar filhotes e cães adultos (Imagem: LIGHT FOR LIFE | Shutterstock) por
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As quedas de cães e gatos são comuns, e os tutores precisam estar atentos aos sinais de desconforto (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock

Quanto pode custar a taxa para cães

A proposta prevê cobrança diária para turistas com cães em Bolzano. O valor estimado é de 1,50 euro por dia, algo em torno de R$ 9. Para moradores, o debate gira em torno de uma taxa anual próxima de 100 euros.

Além disso, o projeto ainda depende da aprovação do conselho provincial. Caso receba sinal verde, a nova regra poderá entrar em vigor a partir de 2026, o que já coloca o tema no radar de quem viaja com pets.

Por que a cidade quer criar a cobrança

A ideia surgiu após reclamações frequentes sobre fezes de cães espalhadas pelas ruas. Segundo a proposta, a arrecadação ajudaria a reforçar a limpeza urbana e a melhorar a estrutura voltada aos animais no município.

Entre os possíveis destinos do dinheiro estão investimentos em espaços específicos para pets e ações de manutenção da cidade. Assim, defensores da medida afirmam que a cobrança pode ajudar a manter Bolzano mais limpa e organizada.

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Tentativa anterior não teve adesão

Antes dessa proposta, a cidade chegou a testar um sistema de registro de DNA dos cães. O objetivo era identificar tutores que não recolhiam os dejetos deixados pelos animais nas ruas.

No entanto, a adesão foi baixa. O principal motivo teria sido o alto custo dos exames, o que enfraqueceu a alternativa e abriu espaço para uma nova discussão sobre como enfrentar o problema de forma prática.

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Medida divide opiniões

A proposta está longe de ser consenso. O prefeito Claudio Corrarati já se declarou contrário à implementação da taxa, enquanto entidades de defesa animal criticam a ideia por penalizar tutores e turistas.

Por outro lado, apoiadores avaliam que a medida pode trazer mais organização para a cidade. Hoje, quem não recolhe as fezes do próprio animal já pode receber multa de até 600 euros, e as regras podem ficar ainda mais rígidas.

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E no Brasil, existe algo parecido?

No Brasil, não existe imposto para cães. Apesar de boatos nas redes sociais, a legislação sancionada em 2024 criou apenas um cadastro nacional de animais de estimação, sem cobrança de taxa.

O sistema reúne dados como espécie, raça, idade, histórico de vacinas, possíveis doenças e identificação dos tutores. A proposta, portanto, é de organização e controle de informações, e não de arrecadação.

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