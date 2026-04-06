IMPOSTO CANINO

Donos de pets terão de pagar taxa de R$ 602 para passear com animais nas ruas; veja onde

Taxa para quem tem cachorro vira debate quente



Agência Correio

Matheus Ribeiro

Publicado em 25 de março de 2026 às 19:44

Medida contra sujeira nas ruas pode custar caro a donos de cães Crédito: Freepik

Uma proposta em debate no norte da Itália pode mexer no bolso de moradores e turistas que têm cães. Em Bolzano, autoridades analisam a criação de uma taxa para quem circular pela cidade com animais de estimação.

Se a medida avançar, tutores visitantes poderão pagar cerca de 1,50 euro por dia. Já os moradores podem enfrentar uma cobrança anual próxima de 100 euros, o equivalente a cerca de R$ 602.

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A discussão cresce porque toca em um ponto sensível da vida urbana: o equilíbrio entre o convívio com os pets, a limpeza das ruas e a responsabilidade de quem circula com animais em espaços públicos.

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Quanto pode custar a taxa para cães

A proposta prevê cobrança diária para turistas com cães em Bolzano. O valor estimado é de 1,50 euro por dia, algo em torno de R$ 9. Para moradores, o debate gira em torno de uma taxa anual próxima de 100 euros.

Além disso, o projeto ainda depende da aprovação do conselho provincial. Caso receba sinal verde, a nova regra poderá entrar em vigor a partir de 2026, o que já coloca o tema no radar de quem viaja com pets.

Por que a cidade quer criar a cobrança

A ideia surgiu após reclamações frequentes sobre fezes de cães espalhadas pelas ruas. Segundo a proposta, a arrecadação ajudaria a reforçar a limpeza urbana e a melhorar a estrutura voltada aos animais no município.

Entre os possíveis destinos do dinheiro estão investimentos em espaços específicos para pets e ações de manutenção da cidade. Assim, defensores da medida afirmam que a cobrança pode ajudar a manter Bolzano mais limpa e organizada.

Tentativa anterior não teve adesão

Antes dessa proposta, a cidade chegou a testar um sistema de registro de DNA dos cães. O objetivo era identificar tutores que não recolhiam os dejetos deixados pelos animais nas ruas.

No entanto, a adesão foi baixa. O principal motivo teria sido o alto custo dos exames, o que enfraqueceu a alternativa e abriu espaço para uma nova discussão sobre como enfrentar o problema de forma prática.

Medida divide opiniões

A proposta está longe de ser consenso. O prefeito Claudio Corrarati já se declarou contrário à implementação da taxa, enquanto entidades de defesa animal criticam a ideia por penalizar tutores e turistas.

Por outro lado, apoiadores avaliam que a medida pode trazer mais organização para a cidade. Hoje, quem não recolhe as fezes do próprio animal já pode receber multa de até 600 euros, e as regras podem ficar ainda mais rígidas.

E no Brasil, existe algo parecido?

No Brasil, não existe imposto para cães. Apesar de boatos nas redes sociais, a legislação sancionada em 2024 criou apenas um cadastro nacional de animais de estimação, sem cobrança de taxa.