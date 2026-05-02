Jendal inventa morte de noivo para enganar o Rei em 'A Nobreza do Amor' deste sábado (2)

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de maio de 2026 às 08:00
No capítulo deste sábado (2), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Kênia decide abrir o jogo com Jendal e confessa que só queria tirar vantagem financeira do casamento. Para evitar um incidente diplomático maior com o Rei George, o ditador inventa a mentira de que Mr. Jones faleceu repentinamente. O monarca, comovido, decide ficar para as cerimônias fúnebres, sem saber que o "caixão" é parte de uma farsa teatral.
A Nobreza do Amor
No Brasil, a estratégia de Mirinho muda. Seguindo os conselhos de Fabrício, ele decide propor uma trégua falsa a Tonho, tudo para tentar se aproximar de Alika e conquistá-la. Casemiro, desconfiado, reforça a ordem para o filho ficar longe da namorada do rival. Mas Mirinho já provou que sua palavra não vale nada e que ele usará a manipulação para conseguir o que quer.
Para fechar a semana, o amor floresce onde menos se esperava. Dumi tenta confortar Kênia após o fracasso do casamento e os dois acabam se beijando. O guarda fica mexido com o que sente pela moça, enquanto o Rei George acaba descobrindo a farsa do enterro, mas decide indenizar Kênia para evitar mais escândalos. No entanto, uma nova tensão surge, Chinua descobre que Omar fugiu, deixando um rastro de incerteza.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.