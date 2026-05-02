NOVELA DAS 6

Jendal inventa morte de noivo para enganar o Rei em 'A Nobreza do Amor' deste sábado (2)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de maio de 2026 às 08:00

Jendal (Lázaro Ramos) e Kênia (Nikolly Fernandes) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo deste sábado (2), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Kênia decide abrir o jogo com Jendal e confessa que só queria tirar vantagem financeira do casamento. Para evitar um incidente diplomático maior com o Rei George, o ditador inventa a mentira de que Mr. Jones faleceu repentinamente. O monarca, comovido, decide ficar para as cerimônias fúnebres, sem saber que o "caixão" é parte de uma farsa teatral.

A Nobreza do Amor 1 de 27

No Brasil, a estratégia de Mirinho muda. Seguindo os conselhos de Fabrício, ele decide propor uma trégua falsa a Tonho, tudo para tentar se aproximar de Alika e conquistá-la. Casemiro, desconfiado, reforça a ordem para o filho ficar longe da namorada do rival. Mas Mirinho já provou que sua palavra não vale nada e que ele usará a manipulação para conseguir o que quer.

Para fechar a semana, o amor floresce onde menos se esperava. Dumi tenta confortar Kênia após o fracasso do casamento e os dois acabam se beijando. O guarda fica mexido com o que sente pela moça, enquanto o Rei George acaba descobrindo a farsa do enterro, mas decide indenizar Kênia para evitar mais escândalos. No entanto, uma nova tensão surge, Chinua descobre que Omar fugiu, deixando um rastro de incerteza.