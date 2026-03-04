Acesse sua conta
Lua em Libra anuncia reconciliações e segunda chance para 3 signos ainda hoje (4 de março)

Estes signos estão no topo da lista para viver momentos intensos e reencontros inesperados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de março de 2026 às 12:12

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquele "oi" que você estava esperando ou aquela conversa que ficou pelo caminho? Com a Lua transitando pelo signo da balança e das parcerias, o clima de romance ganha uma força extra. Hoje, a energia não é de briga, mas de sedução e conciliação.

Gêmeos está com o charme em dobro, atraindo olhares por onde passa. Para Sagitário, o amor pode vir de onde você menos espera: um amigo ou alguém do seu círculo social que finalmente revela o que sente. Já para Leão, o dia é perfeito para trocar elogios e reafirmar laços. Se houve um desentendimento recente, use a diplomacia de hoje para reconstruir pontes. O anjo do amor está de plantão e a ordem do dia é clara: onde houver afeto, que haja união.

