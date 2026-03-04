Lua em Libra anuncia reconciliações e segunda chance para 3 signos ainda hoje (4 de março)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de março de 2026 às 12:12
Sabe aquele "oi" que você estava esperando ou aquela conversa que ficou pelo caminho? Com a Lua transitando pelo signo da balança e das parcerias, o clima de romance ganha uma força extra. Hoje, a energia não é de briga, mas de sedução e conciliação.
Saiba os signos dos participantes do BBB 26
Gêmeos está com o charme em dobro, atraindo olhares por onde passa. Para Sagitário, o amor pode vir de onde você menos espera: um amigo ou alguém do seu círculo social que finalmente revela o que sente. Já para Leão, o dia é perfeito para trocar elogios e reafirmar laços. Se houve um desentendimento recente, use a diplomacia de hoje para reconstruir pontes. O anjo do amor está de plantão e a ordem do dia é clara: onde houver afeto, que haja união.