BEBÊ A CAMINHO

Lucas Rangel e Lucas Bley anunciam que serão pais e emocionam fãs: 'Agora somos três!'

Casal de influenciadores compartilharam que estão esperando o primeiro filho por barriga solidária

O coração dos fãs bateu mais forte nesta segunda-feira (12), quando Lucas Rangel e Lucas Bley revelaram uma das notícias mais especiais de suas vidas: estão à espera do primeiro filho! O casal, que oficializou a união em novembro de 2024, anunciou que a gestação por barriga solidária já está no quinto mês. >

Em uma publicação conjunta no Instagram, os influenciadores celebraram o momento com um texto cheio de emoção. "De tudo que já dividimos com vocês ao longo dos anos, essa é, sem dúvida, a novidade mais linda que poderíamos dar: estamos esperando um bebê!", escreveram.>