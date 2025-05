NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Beatriz é dopada e Juliano surta ao descobrir troca na clínica

No capítulo desta segunda (12), plano de Clarice e Zélia começa a dar certo enquanto Juliano parte para o confronto

O capítulo de hoje (12) de Garota do Momento, exibida na faixa das 18h na Globo, promete fortes emoções e reviravoltas. Juliano (Fábio Assunção). descobre que Beatriz (Duda Santos) assumiu o lugar de Clarice (Carol Castro) na clínica e entra em desespero. Em sua tentativa de controlar a situação, ele se alia a Pimenta e decide dopar a jovem, exatamente como fazia com a esposa.>

Desconfiado, Juliano pressiona Teresa e Beatriz em busca de informações sobre o paradeiro de Clarice. Enquanto isso, Zélia comemora o sucesso do plano de fuga armado ao lado de Clarice. A movimentação desperta a atenção de outros personagens: Anita, Guto e Alfredo demonstram receio com a presença de Nelson, que por sua vez entrega uma quantia de dinheiro a Alfredo, levantando ainda mais suspeitas.>

Beatriz também se incomoda com a crescente intimidade entre Ronaldo e Camila. Já Guto observa o comportamento de Nelson com surpresa, percebendo sinais de mudança. No final do episódio, Bia confronta Juliano e Maristela em busca de respostas sobre o sumiço de Clarice.>