Mani Rego anuncia que vai apresentar programa na TV

Elis Freire
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 21:02
Mani Rego vai estrear na televisão! A influenciadora e empresária baiana revelou ao Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO, que vai apresentar o programa Empreendaê Mulher em 2026. O projeto é voltado a valorização e visibilidade de mulheres empreendedoras, especialmente na Bahia. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira (4), durante sua participação no Salvador Solare.
A atração será exibida na televisão local e também terá distribuição via YouTube. Ao portal, Mani contou que a conquista representa a retomada de um sonho antigo. Segundo ela. o que não se concretizou anteriormente por falta de patrocínio agora terá espaço para brilhar. Mani Rego não revelou em qual emissora o programa será exibido.
“A gente vem com tudo aí! Aguarde, viu? Estamos com o projeto novo, o Empreendaê Mulher, nas telinhas. Quero todo mundo ligado aí, pra poder acompanhar. Será na TV e no YouTube também. A gente até tentou fazer em outro formato, outra vez, mas infelizmente não conseguiu patrocínio. Mas eu acho que ano que vem tá tudo se encaixando. Vai dar certo, em nome de Jesus!”, revelou ao Alô Alô Bahia.