NOVIDADE

Mani Rego anuncia que vai apresentar programa na TV

Empresária baiana terá projeto nas telinhas; confira detalhes

Elis Freire

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 21:02

Mani Rego Crédito: Reprodução

Mani Rego vai estrear na televisão! A influenciadora e empresária baiana revelou ao Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO, que vai apresentar o programa Empreendaê Mulher em 2026. O projeto é voltado a valorização e visibilidade de mulheres empreendedoras, especialmente na Bahia. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira (4), durante sua participação no Salvador Solare.

A atração será exibida na televisão local e também terá distribuição via YouTube. Ao portal, Mani contou que a conquista representa a retomada de um sonho antigo. Segundo ela. o que não se concretizou anteriormente por falta de patrocínio agora terá espaço para brilhar. Mani Rego não revelou em qual emissora o programa será exibido.

