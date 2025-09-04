Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mani Rego anuncia que vai apresentar programa na TV

Empresária baiana terá projeto nas telinhas; confira detalhes

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 21:02

Mani Rego
Mani Rego Crédito: Reprodução

Mani Rego vai estrear na televisão!  A influenciadora e empresária baiana revelou ao Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO, que vai apresentar o programa Empreendaê Mulher em 2026. O projeto é voltado a valorização e visibilidade de mulheres empreendedoras, especialmente na Bahia. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira (4), durante sua participação no Salvador Solare.

A atração será exibida na televisão local e também terá distribuição via YouTube. Ao portal, Mani contou que a conquista representa a retomada de um sonho antigo. Segundo ela. o que não se concretizou anteriormente por falta de patrocínio agora terá espaço para brilhar. Mani Rego não revelou em qual emissora o programa será exibido.

Mani Rego

Mani Rego por Reprodução / Instagram
Mani Rego por Reprodução / Instagram
Mani Rego por Reprodução / Instagram
Mani Rego por Reprodução / Instagram
Mani Rego por Reprodução / Instagram
Mani Rego por Reprodução / Instagram
Mani Rêgo por Reprodução
Mani Rêgo por Reprodução
Davi Brito e Mani Rego por Redes sociais
Davi Brito, Mani Rego por Redes sociais
Davi e Mani Rêgo, companheira por Redes sociais
1 de 11
Mani Rego por Reprodução / Instagram

Leia mais

Imagem - Virginia surge com buquê gigante de flores após rumores de romance com Vini Jr.

Virginia surge com buquê gigante de flores após rumores de romance com Vini Jr.

Imagem - Kate Middleton surge loira em museu e levanta diferentes rumores

Kate Middleton surge loira em museu e levanta diferentes rumores

Imagem - Elenco de peso aparece em leitura de roteiro de novo filme; saiba detalhes

Elenco de peso aparece em leitura de roteiro de novo filme; saiba detalhes

“A gente vem com tudo aí! Aguarde, viu? Estamos com o projeto novo, o Empreendaê Mulher, nas telinhas. Quero todo mundo ligado aí, pra poder acompanhar. Será na TV e no YouTube também. A gente até tentou fazer em outro formato, outra vez, mas infelizmente não conseguiu patrocínio. Mas eu acho que ano que vem tá tudo se encaixando. Vai dar certo, em nome de Jesus!”, revelou ao Alô Alô Bahia. 

Leia mais

Imagem - Corpo revitalizado: 10 motivos para incluir a berinjela na dieta

Corpo revitalizado: 10 motivos para incluir a berinjela na dieta

Imagem - Veja 5 dicas valiosas para tirar nota mil na redação do Enem

Veja 5 dicas valiosas para tirar nota mil na redação do Enem

Imagem - Hora do almoço: veja 5 receitas da culinária italiana

Hora do almoço: veja 5 receitas da culinária italiana

Mais recentes

Imagem - Virginia e Vini Jr: o que Astrologia tem a dizer sobre o possível casal?

Virginia e Vini Jr: o que Astrologia tem a dizer sobre o possível casal?
Imagem - ‘Céu’ para uns e ‘inferno’ para outros: figurantes de ‘A Viagem’ recebiam R$ 8 reais para gravação de cena

‘Céu’ para uns e ‘inferno’ para outros: figurantes de ‘A Viagem’ recebiam R$ 8 reais para gravação de cena
Imagem - Ana Clara e Maria de Fátima ficam juntas? As duas podem se aliar contra Odete em ‘Vale Tudo’

Ana Clara e Maria de Fátima ficam juntas? As duas podem se aliar contra Odete em ‘Vale Tudo’

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua