ENTREVISTA

Mani Reggo diz que vida virou de cabeça pra baixo após o BBB e revela 'aventura muito ousada'

"Sempre fui muito reservada", revela a empreendedora

Fernanda Varela

Publicado em 9 de abril de 2025 às 06:00

Mani Rêgo Crédito: Reprodução

Um dia ela era anônima, no outro, viu seu nome exposto para todo o país. A exposição aconteceu no ano passado, durante o BBB 24. Mani Rêgo era companheira do participante Davi, que foi campeão do programa. Ao fim do programa, no entanto, o relacionamento acabou. >

Apesar do fim do romance, foi impossível voltar a uma vida anônima. Mas Mani aproveitou a situação da melhor forma. Aproveitou o impulsionamento para aumentar seu engajamento nas redes sociais e focou em si mesma. Repaginou o visual e, agora, está prestes a abrir sua própria loja em um shopping de Salvador.>

Mani admite que a vida simples que estava acostumada foi muito afetada com o programa, mas ela tenta extrair o melhor dessa nova realidade. "Eu confesso que até hoje toda essa mudança me surpreende muito. Receber o carinho das pessoas e ser reconhecida na maioria dos lugares é sempre muito diferente do que eu estava acostumada. Sempre fui muito reservada e me mantenho assim, na medida do possível. Entendo o quanto a visibilidade me abriu portas e esse é um dos principiais pontos positivos, mas, para mim, o mais importante é ser um canal para que outras mulheres também possam crescer", disse em entrevista ao CORREIO.>

"Utilizo o espaço de escuta que tenho com as seguidoras que conquistei para incentivar outros negócios liderados por mulheres, impulsionar outras empreendedoras e até mesmo influenciar aquelas que pensam em criar novos projetos e se aventurar na jornada dos negócios… eu sei o quanto é difícil começar quando se parte do nada, e às vezes, o mínimo que precisamos é de alguém que nos incentive a começar e nos faça crer que vai dar certo", completou. >

Mani sempre foi empreendedora. Dona de uma barraca de lanches no ano passado, agora ela está prestes a abrir uma loja de roupa feminina no Paseo, no bairro do Itaigara. "Até agora, a maior mudança (que o BBB causou na minha vida) é a abertura da minha loja, tendo minha irmã Fabiana como sócia. Nunca imaginei que conseguiria abrir uma loja em um shopping. Pra mim, que ja empreendi em ponto de ônibus da estação de metrô, e com uma barraca de lanches, é uma grata reviravolta", conta empolgada.>

"Além disso, o reconhecimento das pessoas e as oportunidades que surgem depois disso também são muito importantes, foi isso que fez tudo possível. O fato de poder usar a minha voz de uma maneira útil me conecta com a minha melhor versão e essa é uma grande mudança. Propósito e impacto social sempre foram minha missão de vida, não à toa escolhi ser assistente social, apesar de não atuar na área", acrescentou.>