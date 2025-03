NOVOS RUMOS?

Neymar cantor?! Jogador pega fãs de surpresa ao indicar nova carreira

Camisa 10 do Santos fez postagem sugestiva nas redes sociais: 'Vem coisa boa por aí'

O atacante Neymar pode estar prestes a conquistar um novo palco, além do futebol, em breve. O camisa 10 do Santos e da Seleção Brasileira pegou os fãs de surpresa ao postar uma foto, nas redes sociais, sugerindo uma aventura no mundo da música. >

A postagem rapidamente alimentou perguntas entre fãs sobre qual será o estilo musical adotado pelo astro, que é pagodeiro de coração. Os torcedores também começaram a especular também algumas possíveis parcerias de Neymar com cantores e até mesmo com jogadores. Vale lembrar que outros boleiros vem investido no universo musical, como Gabigol, do Cruzeiro, e Memphis Depay, do Corinthians.>