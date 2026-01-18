TURISMO

O maior delta das Américas fica no Brasil e impressiona com maravilha natural

Veja o que fazer no Delta do Parnaíba, um destino que une cultura e ecologia

Agência Correio

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 13:00

Parnaíba assume o papel de porta de entrada para essa maravilha natural de águas ramificadas Crédito: Chico Rasta/M Tur/Wikimedia Commons

Imagine um lugar onde o rio se abre como uma mão em direção ao oceano Atlântico.

Esse é o Delta do Parnaíba, um santuário ecológico majestoso situado na divisa entre os estados do Maranhão e Piauí.

Conheça a história da capital do Delta

Parnaíba assume o papel de porta de entrada para essa maravilha natural de águas ramificadas.

No passado, a região pertencia aos povos Tremembé, que já aproveitavam a riqueza dos recursos oferecidos pela natureza local.

Atualmente, a cidade ocupa o posto de segundo maior centro urbano do Piauí.

Mesmo com o avanço logístico, os moradores preservam a cultura tradicional, transformando a viagem em uma experiência histórica profunda e marcante.

Um ecossistema único em mar aberto

O fenômeno geográfico é o único delta das Américas que deságua diretamente no mar aberto.

Ele reúne manguezais, igarapés e dunas que formam um ecossistema essencial para a sobrevivência de diversas espécies animais.

Peixes e aves raras encontram abrigo nas inúmeras ilhas que compõem este mosaico natural.

Portanto, a preservação ambiental caminha junto com o turismo sustentável, movimentando a economia e garantindo a proteção do território.

Experiências incríveis para o seu roteiro

Os visitantes podem escolher entre catamarãs ou barcos menores para desbravar os canais fluviais.

Durante o trajeto, as paradas nas Ilhas Canárias e o contato com a natureza intocada proporcionam momentos de paz absoluta.

Não deixe de conferir os espelhos d’água e a vegetação exuberante que se espalha pela área.