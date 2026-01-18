O maior delta das Américas fica no Brasil e impressiona com maravilha natural

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 13:00
Imagine um lugar onde o rio se abre como uma mão em direção ao oceano Atlântico.
Esse é o Delta do Parnaíba, um santuário ecológico majestoso situado na divisa entre os estados do Maranhão e Piauí.
Atins (Maranhão)
Parnaíba assume o papel de porta de entrada para essa maravilha natural de águas ramificadas.
No passado, a região pertencia aos povos Tremembé, que já aproveitavam a riqueza dos recursos oferecidos pela natureza local.
Atualmente, a cidade ocupa o posto de segundo maior centro urbano do Piauí.
Mesmo com o avanço logístico, os moradores preservam a cultura tradicional, transformando a viagem em uma experiência histórica profunda e marcante.
O fenômeno geográfico é o único delta das Américas que deságua diretamente no mar aberto.
Ele reúne manguezais, igarapés e dunas que formam um ecossistema essencial para a sobrevivência de diversas espécies animais.
Peixes e aves raras encontram abrigo nas inúmeras ilhas que compõem este mosaico natural.
Portanto, a preservação ambiental caminha junto com o turismo sustentável, movimentando a economia e garantindo a proteção do território.
Os visitantes podem escolher entre catamarãs ou barcos menores para desbravar os canais fluviais.
Durante o trajeto, as paradas nas Ilhas Canárias e o contato com a natureza intocada proporcionam momentos de paz absoluta.
Não deixe de conferir os espelhos d’água e a vegetação exuberante que se espalha pela área.
Sem dúvida, o Delta é um destino atrativo para todos os públicos que buscam fugir da rotina das grandes cidades.