O que é seu vai voltar: Os signos que entram na mira do Cupido até o final de semana (3 a 7 de junho)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:15
A atmosfera desta quarta-feira traz um bálsamo para os corações que andavam machucados ou cheios de dúvidas. Se você passou os últimos dias alimentando paranoias sobre o distanciamento de alguém ou sofrendo com ruídos na comunicação, o alinhamento poderoso entre Mercúrio e Vênus chega para limpar o horizonte. O céu está usando a diplomacia natural do zodíaco como uma ferramenta de cura, abrindo caminho para que o afeto sincero vença qualquer orgulho.
A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto
Para nativos de Libra, Touro e Gêmeos, essa configuração atua diretamente nas relações mais próximas. Antigos afetos podem reaparecer na sua vida, trazendo a oportunidade de uma segunda chance ou, no mínimo, de uma conversa esclarecedora que coloque um ponto final saudável em mágoas antigas. O alerta dos astros é simples: evite criar ilusões desmedidas ou reviver cobranças desnecessárias. Deixe que o diálogo manso cure o que o tempo desgastou.
Se você já está em um relacionamento estável, a quarta-feira pede que você use a inteligência emocional para fugir de tensões matinais. O verdadeiro amor se fortalece na franqueza e na capacidade de ouvir o outro sem interrupções. Um jogo de vontades equilibrado e conversas abertas durante a tarde vão pavimentar o terreno para uma noite de cumplicidade, romance e conexão profunda. Baixe a guarda e permita-se ser acolhido.
Para quem está solteiro, o magnetismo pessoal está batendo no teto, favorecendo encontros intensos e marcantes. Não tenha medo de demonstrar o que sente e use sua comunicação de forma genuína. Quando você para de projetar crises fictícias e se ancora no presente, o amor flui sem amarras. O final do dia promete um alívio emocional transformador para quem escolheu o caminho da paz.